Infantino defende autonomia da Fifa após polêmica com Trump

Presidente da Fifa comentou a conversa com Donald Trump e afirmou que a decisão sobre o caso cabe aos órgãos independentes da entidade

Publicado em 06/07/2026 às 15:43

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, falou nesta segunda-feira sobre a controvérsia envolvendo a suspensão do atacante Folarin Balogun. Em comunicado oficial, ele confirmou que conversou com Donald Trump a respeito do caso, mas deixou claro que a decisão final cabe exclusivamente aos órgãos judiciais independentes da entidade.

A manifestação ocorreu depois de Trump admitir publicamente que entrou em contato com Infantino para pedir a revisão da punição aplicada ao jogador, expulso na vitória sobre a Bósnia e Herzegovina. Mais tarde, a Fifa suspendeu a execução da sanção, o que liberou Balogun para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final e provocou reação de dirigentes e federações.

Fifa reforça autonomia dos órgãos disciplinares

No comunicado, Infantino destacou que os órgãos disciplinares da Fifa atuam de forma autônoma e tomam decisões com base no Código Disciplinar e nas circunstâncias de cada caso. Segundo ele, a independência dessas instâncias é fundamental para preservar a credibilidade e a integridade do futebol.

O dirigente também explicou que recebe com frequência ligações de chefes de Estado, autoridades governamentais, representantes do futebol e executivos de empresas, mas afirmou que, nesse caso, deixou claro a Trump que o processo seguia em análise pelas instâncias competentes. Para Infantino, esse princípio deve ser sempre respeitado.