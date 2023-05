Transmissão do Brasileirão 2023: Quais canais, sites e streaming vão transmitir

O Brasileirão é um dos campeonatos de futebol mais importantes disputados por times brasileiros, sendo o grande destaque se não contarmos com Copa do Brasil e Libertadores. Por isso, o início do Brasileirão sempre marca a busca por boas transmissões pelos fãs de futebol.

Nos últimos anos, tivemos muitas mudanças e avanços nas transmissões de jogos de diversas competições, incluindo do Brasileirão série A. Em 2023, já temos muitas novidades para te apresentar e boas opções de transmissões para que você consiga ver o seu time do coração com qualidade.

A seguir, vamos conhecer as opções de canais que irão transmitir o Brasileirão 2023, assim como sites e streamings espalhados pela internet. Confira!

Se você é fã de futebol e quer acompanhar o seu time no Campeonato Brasileiro 2023, então este é o momento de você conferir quais canais, sites e streamings estarão exibindo os jogos do seu time.



Transmissões em canais de TV

Como já é de costume, o Brasileirão terá transmissão exclusiva na Globo quando o assunto é a TV aberta, também acontecendo através do SporTV quando o assunto é a TV fechada - sendo que nem todos os jogos serão exibidos pelo canal.

A Globo expande os seus negócios para o Premiere, que está disponível para os assinantes do pay-per-view, possibilitando que você assista a todos os jogos por lá em tempo real.

Para descobrir os canais, sites e aplicativos de streaming que irão transmitir os jogos ao vivo, acesse este guia de futebol na TV que lista todas as partidas com exibição ao vivo no Brasil a cada dia.

Jogos do Athletico-PR

Os únicos jogos que a Globo não irá exibir no canal SporTV e Premiere são os do Athletico-PR, pois este teve os seus direitos vendidos a partir da Lei do Mandante. Eles foram comercializados para o canal Cazé TV, que pertence ao streamer Cazé (Casimiro Miguel).

Assim, todos os jogos em casa do Athletico-PR serão transmitidos pela Cazé TV, com exclusividade como canal fechado.



Cazé TV

Como citado acima, a Cazé TV é outra opção para assistir aos jogos do Brasileirão 2023, só que estarão disponíveis apenas os jogos onde o time Athletico-PR é o mandante. Se este não for o seu time, pode não valer a pena o investimento - embora seja um custo baixo.

A Cazé TV se transformou em um importante canal de transmissão no YouTube, e também na Twitch, e realizou a transmissão da Copa do Mundo FIFA 2022, que ocorreu no final do ano passado. O canal conquistou grandes recordes com suas transmissões, ganhando maior visibilidade. Além disso, ainda irá realizar a Copa do Mundo FIFA de futebol feminino, que ocorre no meio deste ano. Vale a pena dar uma conferida no canal e em suas próximas transmissões.



Canais dos próprios clubes

Outra opção para você assistir aos jogos do seu time do coração é através dos próprios canais de comunicação do clube. A transmissão costuma acontecer por áudio, com programações exclusivas antes e após o jogo, e geralmente é através do YouTube.

Para isso, procure o canal oficial do seu clube no YouTube e nas demais redes sociais para ficar antenado para as próximas transmissões.

Dica: alguns clubes possuem até mesmo o seu próprio canal de transmissão para determinadas competições. Certifique-se para saber o que pode ser feito, caso haja essa opção no seu time.

Sites de placar de futebol

Outra opção interessante para aqueles que não podem acompanhar os jogos com transmissão ao vivo seria a escolha por sites de placar de futebol ao vivo em tempo real, que acompanham as partidas lance a lance, com a própria organizadora dos torneios, CBF.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão Série B 2023?

Se o seu time vai jogar a série B ou apenas deseja acompanhar os times desta competição, saiba que é possível assistir em vários locais. Veja.

Este ano, você poderá assistir aos jogos do Brasileirão Série B através da Band (TV aberta), direito que antes pertencia à Rede Globo. O acordo é que a Band transmita os jogos até o final de 2024, totalizando duas edições da competição.



Saiba mais sobre o Brasileirão!

O Brasileirão é a principal competição de futebol do país, além de ser um dos destaques em toda a América do Sul.

Trata-se de uma competição realizada pela CBF - Confederação Brasileira de Futebol -, reunindo os melhores clubes de futebol do Brasil, testando-os e garantindo que apenas os melhores permaneçam.

No total, são 20 clubes que participam da competição, ocorrendo tanto jogos na casa do time quanto fora, o que irá totalizar 38 rodadas.

O campeonato é anual, tendo uma duração de aproximadamente oito meses, quando todos os times se enfrentam e, no fim, o que mais pontua tem o título de campeão brasileiro.

Além do título de campeão, o time ainda conquista vaga garantida em outras grandes competições que ocorrem no Brasil e na América do Sul - como a Copa Libertadores da América e também a Copa Sul-Americana. Ou seja, é a chance de conquistar outros títulos e prêmios em dinheiro.

Vaga na Libertadores - para os clubes que terminam entre o segundo e o sexto lugares na competição;



para os clubes que terminam entre o segundo e o sexto lugares na competição; Vaga na Sul-Americana - para os clubes que terminam entre o sétimo e o décimo segundo lugar na competição.

O Campeonato Brasileiro conta com uma disputa muito acirrada e é o grande foco de grandes clubes do país, sendo o palco de grandes jogos e clássicos de alto nível.



Brasileirão 2023

Está animado para o Brasileirão 2023? Trata-se de uma competição que desperta o amor pelo futebol em muitas pessoas, até mesmo naqueles que não costumam assistir a muitos jogos.

Além das opções aqui citadas, que são consideradas as principais atualmente, você consegue encontrar muitos sites, perfis nas redes sociais e outros meios para assistir aos jogos sem precisar de um plano de assinatura, ou até mesmo para ver em seu aparelho celular quando não estiver em um local com TV.

Curtiu as dicas? Aproveite para compartilhar essas informações com quem possa usufruir delas para assistir a todos os jogos do Campeonato Brasileiro 2023!