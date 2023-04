Fluminense erra muito e é superado pelo Fortaleza em jogo alucinante de seis gols: 4 a 2

PV Vasconcellos Pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense entrou em campo neste sábado, para enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão. Com uma equipe mista, o Tricolor foi superado pelo time da casa em partida alucinante de seis gols: 4 a 2. Alan e John Kennedy marcaram para o Time de Guerreiros, enquanto Thiago Galhardo, Moisés 2x e Hércules. deram o triunfo ao clube nordestino. Com o resultado, o Flu perdeu a liderança do Brasileirão.

O JOGO

Com menos de 1′, o time da casa mostrou que estava a fim de jogo. Calebe entrou cara a cara e Fabio fez o primeiro milagre para impedir o gol. Ele viria a trabalhar mais uma vez de forma excepcional aos 18′. Após erro de Pirani na saída, o goleiro tricolor teve que fazer uma defesaça em chute da entrada da área. Pouco criativo, o Flu tocava bem a bola, mas era o adversário quem tinha as melhores chances.

Do meio para o fim da primeira etapa, o Fortaleza pressionou ainda mais. Sentindo o bom momento, a torcida acompanhou e o Flu ficou acuado em sua defesa. Era uma questão de tempo para que o gol saísse. Depois de mais uma grande defesa de Fábio em chute cruzado de Moisés, Thiago Galhardo aproveitou o rebote e abriu o marcador para os nordestinos: 1 a 0.

E ficou pior. Em bobeada de André, que perdeu a bola no campo de ataque, o Fortaleza encaixou um contra-ataque três contra dois e Moisés saiu de cara para Fábio. Não houve milagre que salvasse: 2 a 0. Nos acréscimos, o Fluminense conseguiu diminuir o prejuízo em bate rebate dentro da área, que Alan aproveitou, recolocando o Tricolor no jogo antes do intervalo.

Nos 45 minutos finais, Diniz não teve outra alternativa se não lançar alguns titulares. Ganso e Arias foram para o jogo nas vagas de Pirani e Alan. O panorama mudou. O Tricolor passou a controlar mais a partida e ter mais volume, mas também se expôs aos contra-ataques. Foi o pecado. Em bola esticada para Moisés, que partiu do seu próprio campo, o atacante bateu na saída de Fábio e fez o terceiro.

Parecia que o resultado estava definido, mas em linda jogada individual, John Kennedy fez o giro e chutou de bico para diminuir para 3 a 2, tornando os minutos finais uma verdadeira loucura. O jogo ficou totalmente aberto, com o Flu buscando o empate e o Fortaleza tendo muito espaço nos contra-golpes. Já nos minutos finais, o time da casa chegou ao quarto gol e tirou qualquer chance de reação do Flu.