O Palmeiras derrotou o Estudiantes por 1 a 0 no Estádio Centenario e conquistou a Copa Libertadores pela quarta vez. A decisão foi equilibrada, com o time brasileiro enfrentando um adversário bem organizado e pouco espaço para criar no primeiro tempo.

A vitória consolida o clube entre os grandes vencedores da história da competição, ao lado de conquistas anteriores em 1999, 2020 e 2021. O título também reforça a presença dos clubes brasileiros na principal disputa sul-americana.

Gol no início do segundo tempo decide a partida

Depois de uma etapa inicial truncada, o Palmeiras abriu o placar aos 52 minutos. Jhon Arias apareceu na jogada aérea e Ramon Sosa completou de perto, marcando o gol que definiu o confronto.

O Estudiantes ainda tentou reagir imediatamente, com Guido Carrillo arriscando uma bicicleta acrobática pouco depois, mas o goleiro Carlos Miguel fez uma defesa decisiva. A equipe argentina aumentou a pressão ao longo do segundo tempo, porém encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras.

Defesa segura garante o troféu

Nos minutos finais, o Estudiantes insistiu no ataque e chegou a ameaçar em cabeceio de Edwuin Cetre, novamente parado por Carlos Miguel. O goleiro do Palmeiras ainda precisou de atendimento após uma colisão, mas seguiu em campo e ajudou a sustentar a vantagem até o apito final.

Com a vitória, o time de Abel Ferreira respondeu à frustração da derrota na final anterior e voltou ao topo da América. A conquista coloca o Palmeiras entre os clubes brasileiros mais vitoriosos da Libertadores e encerra uma campanha marcada pela solidez defensiva e eficiência nos momentos decisivos.