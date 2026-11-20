Ariedo Braida não confirmou se o astro brasileiro voltará a atuar pelos giallorossi

Publicado em 19/11/2026 às 14:00

Alterado em 20/11/2026 às 16:28

O vice-presidente do Ravenna, Ariedo Braida, definiu como “verdadeiramente emocionante” a presença de Ronaldinho Gaúcho em campo com a camisa do clube italiano. Para ele, a experiência foi especial não apenas pelo brilho do ex-craque brasileiro, mas também pela atenção global que o retorno aos gramados atraiu para a equipe.

Ronaldinho, de 46 anos, voltou a jogar no clássico regional contra o Forlì, partida vencida pelo Ravenna por 2 a 0. Braida não confirmou se o ídolo voltará a atuar pelo clube, mas destacou a repercussão do episódio e disse que, por um dia, o time chamou a atenção da mídia de todo o mundo.

Repercussão no futebol italiano

Nos bastidores de um evento dedicado à Série C, o ex-atacante Gianfranco Zola admitiu ter ficado surpreso com o retorno de Ronaldinho aos gramados. Ainda assim, o vice-presidente da Lega Pro afirmou que a competição tem uma missão diferente da comoção causada pelo brasileiro, que segue sendo uma referência para milhões de jovens.

Zola ressaltou que o foco principal da Série C deve ser criar as melhores condições possíveis para que novos talentos surjam e possam seguir caminhos parecidos com o de ídolos como Ronaldinho. A avaliação reforçou o contraste entre o impacto simbólico do retorno e os objetivos esportivos da divisão italiana.

Críticas de Antonio Cassano

Em tom bem mais duro, Antonio Cassano disse respeitar Ronaldinho Gaúcho, mas classificou sua participação pelo Ravenna como uma “farsa ridícula”. O ex-jogador, que atuou pelo Milan, afirmou que a iniciativa teria sido motivada por dinheiro e pela amizade com Ignazio Cipriani, proprietário do clube.

A repercussão da volta de Ronaldinho expôs opiniões opostas no futebol italiano: de um lado, o entusiasmo de dirigentes e admiradores; de outro, a desconfiança de quem viu a ação como um gesto mais midiático do que esportivo. Mesmo assim, a presença do brasileiro recolocou o nome do Ravenna no centro das atenções internacionais. (com informações da Ansa)