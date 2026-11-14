Ronaldinho treina com o Ravenna e anima torcida na Itália

A atividade no Estádio Benelli marcou o primeiro contato do jogador com o elenco e foi registrada pelo clube nas redes sociais

Publicado em 14/11/2026 às 15:02

Alterado em 14/11/2026 às 15:02

Ronaldinho Gaúcho precisou de apenas uma atividade para voltar a chamar atenção na Itália. Em seu primeiro treino com o elenco do Ravenna, o ex-craque brasileiro mostrou lances de habilidade, distribuiu passes de qualidade e foi aplaudido por quem acompanhou a movimentação no Estádio Benelli.

Aos 46 anos, o ex-camisa 10 da seleção brasileira se aproxima de voltar a disputar uma partida oficial. A presença em campo marcou o primeiro contato efetivo com os novos companheiros e reforçou a expectativa em torno de seu retorno aos gramados.

Expectativa para a estreia oficial

Ronaldinho chegou à região de Emilia-Romagna na sexta-feira e participou do último treinamento comandado por Andrea Mandorlini. Inicialmente, o técnico havia indicado que poderia utilizá-lo apenas no segundo tempo, mas a boa impressão deixada pelo brasileiro alterou os planos.

Depois de observar o desempenho do jogador, Mandorlini passou a considerar a possibilidade de escalá-lo entre os titulares, inclusive formando um trio de ataque. A decisão final deve depender da avaliação da comissão técnica nos próximos ajustes da equipe.

Clássico pode marcar a volta aos jogos oficiais

A expectativa é que a estreia aconteça neste domingo (15), no clássico contra o Forlì, válido pela 14ª rodada da terceira divisão italiana. O duelo pode marcar oficialmente o retorno de Ronaldinho ao futebol competitivo em sua passagem pelo Ravenna.

Nas redes sociais, o clube publicou um vídeo do treino e celebrou a chegada da estrela brasileira. “A lenda brasileira abraçou o projeto do Ravenna, prometendo disputar uma partida oficial — e essa promessa agora se tornou realidade”, escreveu a equipe italiana. (com informações da Ansa)