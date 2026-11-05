ESPORTES
Botafogo vence Atlético-MG e ganha fôlego no Brasileirão
Por ESPORTES JB
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Publicado em 05/11/2026 às 06:01
Alterado em 05/11/2026 às 14:27
Com apoio da torcida no Estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (4) e conquistou um alívio importante na luta contra o rebaixamento. O gol de Edenílson, ainda no primeiro tempo, definiu a partida e levou o time aos 42 pontos, na 11ª posição, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027.
Foi também a segunda vitória do time sob o comando de Tite, em um jogo marcado por uma postura mais cautelosa, com três zagueiros e três volantes. Sem dominar a posse de bola, o Glorioso conseguiu ser mais seguro defensivamente e encontrou no contra-ataque a jogada que decidiu o confronto.
Gol cedo e festa da torcida
O Botafogo começou melhor e abriu o placar aos 18 minutos, quando Vitinho avançou pela direita e enfiou para Edenílson finalizar na saída de Everson. O gol trouxe alívio ao estádio, que lotou o setor Leste e empurrou a equipe em um momento de muita pressão na tabela.
Mesmo em vantagem, o time ainda teve chance de ampliar. Dez minutos depois, Tiquinho Soares acertou o travessão em uma bola viva após cobrança de escanteio. Do outro lado, o Atlético-MG, mesmo com reservas, conseguiu chegar com perigo e exigiu grande defesa de Gabriel Batista antes do intervalo.
Pressão no fim e vitória assegurada
No segundo tempo, o Botafogo voltou a se fechar e tentou matar o jogo nos contra-ataques, mas falhou nas finalizações. Matheus Martins, Tiquinho Soares e Kauan Toledo criaram boas oportunidades, sem conseguir transformar as chegadas em gol.
Nos minutos finais, o Atlético-MG cresceu em busca do empate e quase marcou aos 41, em cruzamento de Gustavo Scarpa. Já nos acréscimos, Matheus Martins ainda acertou a trave, em lance que quase complicou a vitória alvinegra. No fim, o apito final confirmou três pontos valiosos para o Fogão.
Próximos desafios do Botafogo
O Campeonato Brasileiro agora faz pausa para a última Data Fifa do ano, e o Botafogo só volta a jogar no dia 18 de novembro, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Depois, o clube encara São Paulo e Bahia em casa, antes de fechar a competição diante do Santos, na Vila Belmiro.
Com a vitória, o time ganha fôlego para a reta final e chega mais protegido para uma sequência que promete ser decisiva tanto na disputa contra a parte de baixo da tabela quanto na busca por uma vaga em competição continental.