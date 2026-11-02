Mercedes celebra título de Antonelli, novo campeão mais jovem da F1

Toto Wolff exaltou a maturidade do piloto, enquanto Verstappen, Hamilton e Vettel também destacaram a conquista histórica

Publicado em 01/11/2026 às 20:00

Alterado em 02/11/2026 às 17:36

Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, conquistou neste domingo o título mundial de Fórmula 1 pela primeira vez na carreira no Grande Prêmio do México. Aos 20 anos, o italiano se tornou o campeão mais jovem da história da categoria e encerrou um jejum de 73 anos sem títulos para a Itália na principal competição do automobilismo.

O jovem bolonhês chegou à etapa mexicana com cenário matemático favorável e precisava apenas terminar entre os nove primeiros para confirmar o campeonato. Ele fez uma corrida segura no Autódromo Hermanos Rodríguez e cruzou a linha de chegada em terceiro, atrás de Max Verstappen e Lewis Hamilton, resultado suficiente para chegar aos 380 pontos e ficar inalcançável na classificação.

Recorde superado e marca rara na história da F1

Com a conquista, Antonelli superou o recorde de Sebastian Vettel, que havia vencido seu primeiro título aos 23 anos em 2010. Agora, apenas cinco pilotos na história levantaram o troféu antes dos 25 anos, em uma lista que também inclui Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso.

A definição antecipada veio com quatro etapas de antecedência, a terceira maior margem já registrada na Fórmula 1. Antonelli fica atrás apenas de Nigel Mansell, campeão com cinco provas de sobra em 1992, e de Michael Schumacher, que confirmou o título com seis corridas ainda por disputar em 2002.

Homenagens de rivais, dirigentes e autoridades

O título rapidamente repercutiu no mundo do esporte e da política. Valentino Rossi destacou a maturidade do compatriota, enquanto Sebastian Vettel elogiou a forma limpa e controlada com que Antonelli pilota. Toto Wolff, chefe da Mercedes, chamou o italiano de nova superestrela da F1 e ressaltou sua inteligência, personalidade e integridade.

Na Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni celebrou a conquista como recompensa pelo talento e pela dedicação do piloto. O Bologna, clube do coração de Antonelli, também publicou uma homenagem, enquanto a Ferrari e outros nomes do esporte parabenizaram o novo campeão mundial.

Ayrton Senna segue como referência para o campeão

Mesmo após a consagração, Antonelli reforçou a ligação com Ayrton Senna, a quem chama de inspiração dentro e fora das pistas. Ele afirmou que continuará usando o número 12 na Mercedes como forma de manter os pés no chão e homenagear o tricampeão brasileiro, que correu com essa numeração em Lotus e McLaren.

Depois da celebração, o italiano embarca para São Paulo, onde tem visita prevista à Fundação Ayrton Senna ao lado de Toto Wolff. Em seguida, volta a atenção para o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, que acontece entre 6 e 8 de novembro, na reta final da temporada de 2026. (com informações da Ansa)