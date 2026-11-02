Com erro grosseiro da arbitragem, Palmeiras vence Vasco por 1 a 0 e leva vantagem para o jogo de volta na Copa do Brasil

Gol de Maurício garante a vitória no primeiro duelo, enquanto uma polêmica de arbitragem aumenta a tensão da semifinal

Publicado em 01/11/2026 às 18:30

Alterado em 02/11/2026 às 14:20

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 no Nubank Parque e ficou em situação favorável na disputa por uma vaga na decisão. O gol saiu ainda no primeiro tempo, em jogada construída pela esquerda e finalizada por Maurício, garantindo a vantagem para a equipe de Abel Ferreira no confronto de ida.

O Palmeiras chega ao duelo com o Vasco sustentando um retrospecto amplamente favorável. Nos últimos 17 confrontos entre as equipes, o time alviverde perdeu apenas uma vez, somando 12 vitórias e quatro empates. Dentro dessa série, houve ainda 14 partidas seguidas sem derrota pelo Campeonato Brasileiro, o maior período de invencibilidade da história do confronto. No entanto, na partida deste domingo (1º), o Verdão fez apenas um gol, e se livrou do possível empate com um erro grosseiro do árbitro Emerson Daronco, que "não viu" a bola na mão do zagueiro Barbosa, dentro da área, e o VAR confirmou o engano.

Com o resultado, o Palmeiras pode avançar à final com um empate no jogo de volta, marcado para domingo, em São Januário. Já o Vasco terá a obrigação de vencer em casa para seguir na competição e tentar chegar à segunda final consecutiva.

Gol de Maurício define o placar

O lance decisivo aconteceu aos 23 minutos da etapa inicial. Após jogada de Arias pela esquerda, Marlon Freitas encontrou bom passe para Maurício, que entrou na área e bateu de perna esquerda para superar o goleiro Léo Jardim. Foi o suficiente para assegurar a vitória palmeirense em um jogo de poucas chances claras.

No segundo tempo, o Vasco teve oportunidade importante com Cuiabano, que apareceu livre, mas finalizou para fora. A pressão vascaína aumentou, mas o time não conseguiu transformar a reação em gol e saiu de campo sem pontuar no placar agregado.

A segunda parte da partida foi marcada por reclamações do Vasco contra a arbitragem por causa do pênalti não marcado.

Mais adiante, o zagueiro uruguaio Alan Saldivia recebeu o segundo cartão amarelo após lance com Vitor Roque e acabou expulso. As decisões aumentaram a tensão no duelo e deixaram o clima ainda mais quente para a partida decisiva em São Januário.

Agenda antes do jogo decisivo

Antes de voltarem a se enfrentar pela semifinal, Vasco e Palmeiras terão compromissos pelo Campeonato Brasileiro no meio da semana. O Cruzmaltino visita o Athletico Paranaense na quarta-feira, enquanto o Verdão recebe o Remo no dia seguinte.

Os próximos jogos servirão como preparação para a decisão da vaga, que promete novo confronto equilibrado e cercado de expectativa. Com a vantagem construída em casa, o Palmeiras chega mais próximo da final, mas o Vasco ainda tem condições de reverter o cenário diante de sua torcida. (reportagem ampliada com informações da assessoria de comunicação do Palmeiras e da Agência Brasil)