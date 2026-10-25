Botafogo leva 3 a 0 do Internacional e segue ameaçado no Brasileirão

Colorado vence em casa e ganha sobrevida na luta contra o rebaixamento

Publicado em 24/10/2026 às 18:31

Alterado em 25/10/2026 às 09:21

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (28) contra o Remo, no Mangueirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo foi derrotado por 3 a 0 pelo Internacional, na tarde deste sábado (24), no Beira-Rio, e segue ameaçado pela zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o time alvinegro com 39 pontos, enquanto o Colorado ganhou fôlego importante na luta para escapar da degola.

Internacional foi mais intenso desde o início

No primeiro tempo, o Inter mostrou mais urgência e competiu melhor do que o Botafogo, especialmente no campo pesado por causa da chuva. Logo aos 11 minutos, Gabriel Batista já precisou fazer grande defesa em chute de Bruno Gomes, e o time gaúcho seguiu pressionando em bolas paradas e chegadas perigosas ao ataque.

O Botafogo até respondeu em alguns momentos, como em cobrança de falta de Alex Telles e em chegada de Cristian Medina, mas teve dificuldade para se organizar e controlar as ações. A equipe visitante sofreu com a marcação e com a intensidade do adversário, que foi mais objetivo durante toda a etapa inicial.

Erros defensivos custaram caro ao Botafogo

O primeiro gol saiu aos 31 minutos, quando Aguirre avançou pela direita, cruzou, e Marçal acabou desviando de cabeça para Matheus Bahia completar. Antes do intervalo, o Internacional ampliou em lance de escanteio, com Juninho aproveitando a sobra após falha da defesa alvinegra em afastar a bola.

Na volta para o segundo tempo, o panorama não mudou. O Botafogo continuou abaixo, enquanto o Inter manteve a pressão e aproveitou outra falha na saída de bola: Ferraresi errou o passe no campo ofensivo, Alan Patrick armou o contra-ataque e Bernabei marcou o terceiro após assistência de Alerrandro.

Botafogo tentou reagir, mas não conseguiu voltar ao jogo

Mesmo em desvantagem, o Botafogo ainda criou chances para diminuir o placar. Ziyech obrigou o jovem goleiro Kauan Jesus a fazer boa defesa em chute forte, e Marçal acertou o travessão em outra tentativa, mas nada entrou. A equipe visitante terminou a partida sem conseguir transformar as oportunidades em reação real.

Com a derrota, o Botafogo entra em alerta máximo na reta final do Brasileirão. Já o Internacional, que estava na zona de rebaixamento antes da rodada, consegue uma vitória pesada em um confronto direto e respira na disputa para se manter na Série A. (com informações do FogãoNet)