ESPORTES
Boca Juniors elimina o Vasco no Maracanã e amplia histórico sobre brasileiros
Por ESPORTES JB
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Publicado em 20/10/2026 às 23:09
Alterado em 21/10/2026 às 13:30
O Boca Juniors voltou a mostrar por que costuma ser um adversário indigesto para clubes do Brasil em confrontos eliminatórios. Na noite de terça-feira, o time argentino venceu o Vasco por 3 a 1, no Maracanã, e garantiu a classificação para a final da Copa Sul-Americana. Foi mais um resultado que reforçou o histórico positivo do clube de Buenos Aires diante de rivais brasileiros em fases decisivas.
Com a vitória, o Boca chegou à 19ª classificação em 27 duelos eliminatórios contra equipes do Brasil, considerando também finais. O aproveitamento de 70,4% impressiona, embora nos últimos anos os brasileiros tenham conseguido reduzir essa distância. Desde 2021, Santos, Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro e Fluminense já eliminaram os argentinos em mata-matas, incluindo a final da Libertadores vencida pelo Tricolor carioca.
Vasco perdeu a vantagem construída na Argentina
O cenário tornou a eliminação vascaína ainda mais dolorosa. Na semana anterior, o clube havia vencido por 1 a 0 na Bombonera e entrado em campo no Maracanã com a chance de confirmar a vaga. O cruzmaltino, porém, viu a vantagem cair logo no início do jogo, quando Lautaro Di Lollo abriu o placar de cabeça aos quatro minutos.
Antes do intervalo, o Boca ampliou a diferença em jogada que começou com erro da defesa vascaína. Sebastian Villa encontrou Miguel Merentiel nas costas da marcação, e o atacante marcou o segundo gol argentino. A partir daí, o time brasileiro passou a correr atrás do prejuízo e precisou arriscar mais para tentar seguir vivo na disputa.
Reação no segundo tempo não evitou a queda
Na etapa final, as mudanças feitas pelo técnico Pedro Emanuel deram mais mobilidade ao Vasco, que melhorou ofensivamente e conseguiu diminuir aos 20 minutos. Puma Rodríguez aproveitou cruzamento de Cuiabano e finalizou com força para recolocar a equipe no jogo, animando a maior parte dos mais de 60 mil torcedores presentes no estádio.
No entanto, a reação parou pouco depois. Leandro Paredes acertou um chute de fora da área, surpreendeu Léo Jardim e fez o terceiro gol do Boca, que matou a partida e consolidou a classificação. Mesmo com a pressão das arquibancadas e o clima de decisão, o Vasco não conseguiu evitar mais uma frustração em uma noite marcada por tensão, disputa nos bastidores e eficiência argentina.
Próximo rival pode ser outro brasileiro
Com a vaga assegurada, o Boca aguarda o desfecho da outra semifinal para conhecer seu adversário na decisão. O Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira com larga vantagem sobre o Montevideo City Torque, após vencer o jogo de ida por 3 a 0 na Arena MRV. Se confirmar a classificação, o clube mineiro pode representar mais um capítulo brasileiro na reta final do torneio. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)