Fluminense perde para o Palmeiras por 2 a 1 na semifinal da Libertadores

Tricolor marcou no fim e manteve viva a disputa por uma vaga na final continental

Publicado em 14/10/2026 às 23:45

Alterado em 15/10/2026 às 09:53

O Fluminense foi derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras, nesta quarta-feira (14), no jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. Mesmo em desvantagem durante boa parte da partida, o time carioca conseguiu marcar nos acréscimos e manteve aberta a disputa por uma vaga na decisão continental.

Com quase 70 mil torcedores no Maracanã, o Tricolor teve uma atuação de muita intensidade e criou boas oportunidades, especialmente no primeiro tempo. Ainda assim, o Palmeiras foi mais eficiente nas chegadas ao ataque e construiu vantagem importante para o duelo de volta.

Primeiro tempo teve domínio tricolor

O Fluminense começou melhor e chegou com perigo em finalizações de Canobbio, Nonato e Hulk, além de uma defesa difícil do goleiro palmeirense em chute de fora da área. O time de Marcão ocupou mais o campo ofensivo, trocou passes com qualidade e controlou a posse de bola por longos períodos.

Mesmo com a superioridade tricolor, o Palmeiras abriu o placar aos 44 minutos, em sua primeira chegada realmente perigosa ao ataque. O gol mudou o roteiro do confronto e obrigou o Fluminense a correr atrás do resultado na segunda etapa.

Palmeiras amplia e Fluminense desconta no fim

No segundo tempo, o cenário se manteve parecido, com o Fluminense buscando espaços e tentando finalizar de fora da área ou em bolas alçadas. Hércules e Canobbio levaram perigo, mas o goleiro adversário apareceu bem e segurou a vantagem paulista.

O Palmeiras ampliou aos 38 minutos e parecia encaminhar uma vitória mais confortável, mas o Fluminense não desistiu. Já aos 47, Guga cruzou na área e Wesley Natã, cria de Xerém, cabeceou para marcar o gol tricolor, resultado que pode ser decisivo para a volta.

Decisão será em São Paulo

Para avançar à final, o Fluminense precisará vencer o jogo de volta por dois gols de diferença, na próxima quarta-feira (21), às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo. Se ganhar por apenas um gol, a classificação será definida nos pênaltis.

Antes do confronto decisivo pela Libertadores, a equipe volta a campo no domingo (18), às 16h, contra o Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, também no Maracanã. (reportagem ampliada com informações da Assessoria de Comunicação do Fluminense FC)

Fluminense marca no fim e segue vivo na luta por vaga na final da Conmebol