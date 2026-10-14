Vasco vence Boca na Bombonera e abre vantagem na semifinal

Gol de Adson garantiu o resultado histórico fora de casa

Publicado em 13/10/2026 às 23:34

Alterado em 14/10/2026 às 12:56

O Vasco derrotou o Boca Juniors por 1 a 0, nesta terça-feira (13), em Buenos Aires, e abriu vantagem na disputa por uma vaga na final da Copa Sul-Americana 2026. O gol da vitória saiu ainda no primeiro tempo, em uma atuação marcada por personalidade, organização e eficiência do time carioca.

O resultado teve peso histórico para o clube e para o futebol do Rio de Janeiro. Foi a primeira vitória de uma equipe carioca em um confronto eliminatório contra o Boca Juniors na Bombonera, um feito que reforça a importância do triunfo conquistado fora de casa.

Gol de Adson e vantagem construída cedo

O Vasco começou o jogo com atitude e foi recompensado aos 24 minutos da primeira etapa. Após cruzamento de Andrés Gómez, Adson apareceu na área para cabecear e colocar o Cruzmaltino em vantagem, em um lance que definiu o placar da partida.

Depois do gol, a equipe vascaína conseguiu administrar melhor o duelo, tentando explorar os espaços deixados pelo adversário. Mesmo longe de casa e diante da pressão da torcida argentina, o time mostrou maturidade para sustentar o resultado importante em um cenário hostil.

Pressão do Boca e resistência vascaína

Na segunda etapa, o Boca Juniors passou a atacar com mais intensidade em busca do empate. O jogo ficou ainda mais difícil para o Vasco aos 18 minutos, quando Andrés Gómez foi expulso e o time precisou atuar com um jogador a menos durante boa parte do período final.

Mesmo assim, o Gigante da Colina conseguiu se defender com solidez e resistir à pressão dos donos da casa. A equipe segurou a vantagem até o apito final e saiu da Argentina com um resultado fundamental para a sequência da competição.

Decisão será no Maracanã

A vaga na final será definida na próxima terça-feira (20), às 21h30, no Maracanã. Com os ingressos esgotados, o Vasco terá o apoio de sua torcida e poderá avançar com um empate, o que aumenta a expectativa para o duelo decisivo no Rio de Janeiro.