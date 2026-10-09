ESPORTES
Vasco vence o Botafogo e conquista resultado importante no Brasileirão
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 07/10/2026 às 23:45
Alterado em 09/10/2026 às 09:15
O Vasco derrotou o Botafogo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (7), no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi construído com um gol em cada tempo e garantiu ao Cruzmaltino um triunfo importante na reta final da competição.
Com a vitória no clássico, o time de São Januário chegou a 34 pontos e ganhou fôlego na tabela. O próximo compromisso da equipe será no sábado (10), diante do Remo, novamente pelo Campeonato Brasileiro, desta vez em São Januário.
Como foi o jogo
O Vasco abriu o placar aos 28 minutos da primeira etapa, quando Lescano aproveitou assistência de Bruno Duarte para colocar a equipe em vantagem. O time administrou bem o resultado até o intervalo e conseguiu manter o controle das ações em boa parte do confronto.
No início do segundo tempo, David marcou o segundo gol vascaíno após passe de Colidio, ampliando a vantagem e deixando o Cruzmaltino em situação confortável. O Botafogo ainda tentou reagir, mas o Vasco conseguiu segurar a pressão e confirmou a vitória no clássico.
Escalações
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes, Lescano (Tchê Tchê); Marino (Adson), Colidio (Nuno Moreira) e Bruno Duarte (David).
Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Arthur Chaves, Alex Telles; Huguinho, Danilo, Cristian Medina (Júnior Santos); Ziyech (Kadir), Matheus Martins (Kauan Toledo) e Arthur Cabral (Tiquinho Soares). (reportagem ampliada com informações da assessoria de comunicação do Vasco)