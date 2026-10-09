ESPORTES
Fluminense goleia o Coritiba e sobe para o terceiro lugar
Por ESPORTES JB
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Publicado em 08/10/2026 às 23:50
Alterado em 09/10/2026 às 08:20
O Fluminense chegou a 51 pontos no Brasileiro, depois da vitória sobre o Coritiba, por 4 a 0, nesta quinta-feira (8), pela 29ª rodada do campeonato. No Maracanã, a equipe comandada por Marcão controlou a partida desde o início, aproveitou as oportunidades e construiu uma vitória tranquila diante da torcida.
Com o resultado, o Tricolor assumiu a terceira colocação na tabela. A atuação sólida também reforça a boa fase da equipe na reta decisiva da competição.
Savarino decide a partida com três gols
O nome do jogo foi Savarino, autor de um hat-trick. Ainda no primeiro tempo, ele abriu o placar após cobrança de escanteio de Hulk. Na etapa final, voltou a marcar logo nos primeiros minutos com um chute forte de fora da área e, depois, fez o terceiro em bela finalização no ângulo.
Além do atacante, o time manteve presença ofensiva durante toda a partida. Hulk, Ganso, Serna e outros jogadores criaram chances e exigiram defesas do goleiro do Coritiba, que evitou um placar ainda mais elástico em alguns momentos.
Acosta fecha a goleada e equipe mira o clássico
Nos acréscimos, o Fluminense ainda encontrou espaço para ampliar. Em jogada bem construída por Castillo e Wesley Natã, Acosta ficou cara a cara com o goleiro e finalizou com firmeza para fechar a goleada por 4 a 0.
Agora, o Tricolor se prepara para o clássico contra o Flamengo, no domingo (11/10), às 17h30, novamente no Maracanã. O confronto será válido pela 30ª rodada e promete ser decisivo para a sequência da equipe no Brasileirão. (reportagem ampliada com informações da assessoria de comunicação do Fluminense)