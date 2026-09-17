Botafogo vence o Grêmio e se afasta da zona de rebaixamento

Com atuação inspirada de Danilo e Álvaro Montoro, o Botafogo venceu o Grêmio por 3 a 2 nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou uma sequência de seis partidas sem vitória e afastou o time da zona de rebaixamento.

Agora com 35 pontos, o Glorioso subiu para a 11ª colocação e abriu sete pontos de vantagem para o Z-4. Nos camarotes, Tite acompanhou a partida de perto e assumirá oficialmente o comando da equipe a partir desta quinta-feira, com a missão de consolidar a reação alvinegra na competição.

Primeiro tempo teve reação do Grêmio após golaço de Danilo

O Botafogo começou em ritmo forte e quase abriu o placar com Montoro logo aos 25 segundos. Depois de pressionar a saída de bola, o time encontrou o caminho do gol em uma jogada trabalhada pelo meio, iniciada por Danilo e concluída com um belo chute de perna direita do volante, no canto de Weverton.

A vantagem, porém, durou pouco. Em cobrança de falta contestada, Jovane Cabral acertou o lance após desvio em Júnior Santos e deixou tudo igual. O Botafogo ainda teve chance de voltar à frente nos acréscimos, mas Vitinho não aproveitou um passe preciso por cobertura de Montoro.

Montoro decide e Botafogo encaminha a vitória

No retorno do intervalo, o Botafogo voltou com postura mais ofensiva e retomou a liderança do placar aos 6 minutos. Júnior Santos enfiou a bola, Vitinho cruzou e Montoro apareceu livre para dominar no segundo pau e finalizar com categoria, fazendo 2 a 1.

Com mais controle da partida, o Alvinegro administrou bem a vantagem e ampliou aos 33 minutos. Vitinho participou da construção, Montoro deixou Danilo em ótima condição e o volante finalizou de primeira, desta vez com a perna esquerda, para marcar o terceiro gol do time carioca.

Fim eletrizante e próxima partida com estreia de Tite

Nos minutos finais, o Grêmio pressionou e conseguiu descontar com Gustavo Martins, de cabeça, quando o Botafogo já se retraía demais. A equipe gaúcha ainda chegou a empatar com Carlos Vinícius, mas o gol foi anulado após revisão do impedimento semiautomático.

O próximo compromisso do Botafogo será no sábado (19), às 17h, contra o Mirassol, no Maião, pela 28ª rodada do Brasileirão. O duelo marcará a estreia de Tite no comando do clube, em um momento em que a equipe busca manter a recuperação e mirar objetivos mais altos na reta final do campeonato. (reportagem ampliada com informações do portal FogãoNet)