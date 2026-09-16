ESPORTES
Fluminense está na semifinal da Conmebol Libertadores
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 15/09/2026 às 20:59
Alterado em 16/09/2026 às 07:55
O Fluminense está na semifinal da Conmebol Libertadores. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0 no Maracanã, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo Platense, nesta terça-feira (15), no Estádio Ciudad de Vicente López, mas confirmou a classificação no placar agregado.
Canobbio marcou o gol do Time de Guerreiros em Buenos Aires e ajudou a sustentar a vantagem construída no primeiro confronto. Agora, a equipe comandada por Marcão aguarda o vencedor de LDU e Palmeiras, que se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h, em Quito.
Como foi o jogo na Argentina
O primeiro tempo teve poucas chances claras, mas o Fluminense conseguiu levar perigo com finalizações de Ganso e avanços pela lateral. Soteldo participou das principais ações ofensivas, enquanto Canobbio apareceu bem pela direita. Do outro lado, o Platense cresceu após boas defesas de Fábio e abriu o placar em um lance com desvio no meio do caminho, além de ampliar de cabeça nos acréscimos.
Na etapa final, o Tricolor voltou com mais posse de bola e melhor controle da partida. Aos 11 minutos, Canobbio aproveitou contra-ataque, invadiu a área pela esquerda, cortou a marcação e bateu cruzado para diminuir. O gol recolocou o time no jogo e abriu espaço para novas chegadas ofensivas com velocidade pelos lados.
O que vem pela frente
Com a vaga garantida, o Fluminense terá pela frente a semifinal da Libertadores nas semanas dos dias 14 e 22 de outubro. O time carioca fará o primeiro duelo em casa e buscará mais uma classificação histórica na competição continental.
Antes disso, a equipe volta suas atenções ao Brasileirão. O próximo compromisso será no domingo (20), contra o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada.