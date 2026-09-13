Vasco vira sobre o Grêmio e chega embalado para decisão na Sul-Americana

Com a vitória fora de casa, o time cruzmaltino abre uma semana de jogos em São Januário e encara o Independiente Santa Fe precisando confirmar a vaga nas quartas de final.

Publicado em 12/09/2026 às 19:06

Alterado em 13/09/2026 às 13:43

O Vasco venceu o Grêmio por 2 a 1, de virada, na tarde de sábado (12), na casa do adversário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols cruzmaltinos foram marcados por Thiago Mendes e Colidio.

O resultado reforça o bom momento da equipe e aumenta a confiança do elenco para a sequência da temporada, que terá compromissos importantes em São Januário.

Semana decisiva

Antes de voltar a jogar pelo Brasileirão, o Vasco entra em campo pela Conmebol Sudamericana. Na terça-feira (15), às 19h, o time recebe o Independiente Santa Fe, em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final.

No confronto de ida, disputado em Bogotá, as equipes empataram por 0 a 0. Assim, a vaga para a próxima fase será decidida no Rio de Janeiro.

Depois do duelo continental, o Vasco volta a pensar no Campeonato Brasileiro. No sábado (19), às 20h30, o clube encara o Coritiba, também em São Januário.

A sequência de duas partidas no mesmo estádio pode ser importante para o time manter o ritmo e aproveitar o apoio da torcida em jogos de peso.

Momento do time

Com a vitória sobre o Grêmio e a decisão continental pela frente, o Vasco vive um período de jogos importantes e tenta transformar a boa fase em resultado dentro e fora de casa.