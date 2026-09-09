ESPORTES
Fluminense abre vantagem sobre o Platense nas quartas da Libertadores
Por ESPORTES JB
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Publicado em 08/09/2026 às 21:00
Alterado em 09/09/2026 às 10:42
O Fluminense venceu o Platense por 2 a 0 nesta terça-feira (8), no Maracanã, e saiu em vantagem no confronto válido pelas quartas de final da Libertadores. O resultado deixa o Tricolor carioca em ótima situação para a partida de volta, marcada para a próxima terça-feira (15), às 19h, em Vicente López, na região metropolitana de Buenos Aires.
Eficiência no primeiro tempo define o placar
Em um jogo truncado, o Fluminense foi mais efetivo nas oportunidades que criou na etapa inicial. Aos 20 minutos, Paulo Henrique Ganso roubou a bola na defesa argentina e acionou Hulk, que encontrou Nonato livre para invadir a área e finalizar rasteiro na saída do goleiro Juan Cozzani.
Nove minutos depois, Ganso voltou a participar da jogada e encontrou Hulk com um passe preciso entre os defensores. O atacante dominou com tranquilidade e bateu no canto direito para ampliar a vantagem no Maracanã.
Cenário favorável para a volta na Argentina
Com a vitória por dois gols de diferença, o Fluminense pode até perder por um gol na partida de volta e ainda assim garantir a vaga nas semifinais. Já o Platense precisa vencer por três ou mais gols para avançar diretamente. Se o placar agregado terminar empatado, a classificação será decidida nos pênaltis.
Apesar de ter diminuído o ritmo no segundo tempo, o Tricolor praticamente não sofreu pressão. O Platense pouco ameaçou e não conseguiu transformar a necessidade de reação em chances claras de gol.
Jogo 100 e marcas históricas na Libertadores
A partida teve também um significado especial para o clube carioca: foi o jogo de número 100 do Fluminense na história da Libertadores. O retrospecto atualizado agora é de 52 vitórias, 24 empates e 24 derrotas, com 147 gols marcados e 99 sofridos.
Entre os jogadores com mais partidas pelo Tricolor no torneio, Martinelli lidera com 37 aparições, seguido por Fábio, que chegou a 36. No fim da partida, Germán Cano ainda teve uma chance clara de ampliar, mas sentiu a posterior da coxa e finalizou fraco, frustrando a torcida presente no Maracanã.