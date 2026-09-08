Brasil tem três nomes entre os indicados à Bola de Ouro 2026: Vinicius Júnior, Marquinhos e Gabriel Magalhães

O Brasil conta com três jogadores na lista de 30 indicados à Bola de Ouro 2026: Vinicius Júnior, do Real Madrid, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal. A relação foi divulgada nesta terça-feira (8) pelos organizadores, France Football e Uefa.

A premiação é destinada ao melhor jogador do mundo e leva em consideração o desempenho na temporada 2025/26. Além das competições tradicionais do calendário europeu, a Copa do Mundo também faz parte do período de avaliação.

Messi na disputa e Ronaldo fora

Entre os nomes anunciados, Lionel Messi, do Inter Miami, segue na disputa por mais um troféu. Maior vencedor da história da Bola de Ouro, o argentino soma oito conquistas e volta a figurar entre os concorrentes.

Já Cristiano Ronaldo, atualmente no Al Nassr, ficou fora da lista. O atacante português, que já venceu o prêmio seis vezes, não aparece entre os 30 escolhidos desta edição.

Data, local e contexto da premiação

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2026 está marcada para 26 de outubro. Diferentemente de anos anteriores, a 70ª edição será realizada em Londres, e não em Paris.

A escolha da capital inglesa faz referência a Stanley Matthews, primeiro vencedor da história do prêmio, em 1956, quando defendia o Blackpool. O atual detentor do troféu é Ousmane Dembélé, do PSG, que também integra a lista de indicados.

Lista reúne estrelas de grandes clubes

Além dos brasileiros, a relação inclui nomes como Jude Bellingham, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane e Rodri. A disputa também destaca atletas de clubes como Real Madrid, PSG, Arsenal, Barcelona e Bayern de Munique.

A presença de tantos jogadores de peso reforça a amplitude da concorrência neste ano, com candidatos de diferentes ligas e seleções. A definição do vencedor deve refletir a força individual ao longo de toda a temporada.