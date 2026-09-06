Fluminense vence o Vasco e mira a Libertadores

O Fluminense derrotou o Vasco por 1 a 0 neste sábado (05/09), em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Lucho Acosta marcou o gol da vitória tricolor, que chegou a 45 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela.

Primeiro tempo equilibrado e com poucas chances

A etapa inicial teve muito combate no meio-campo e alternância na posse de bola. O Fluminense passou a chegar mais ao ataque na segunda metade do primeiro tempo, quando criou as melhores oportunidades.

As principais chegadas vieram em cabeçada de Millán, defesa do goleiro, em cruzamento de Guga para Soteldo e em tentativa de Hulk, após lançamento de Canobbio, já nos acréscimos. Apesar das ações ofensivas, o Tricolor não conseguiu abrir o placar antes do intervalo.

Gol de Lucho Acosta define a vitória

O Fluminense voltou melhor do intervalo e dominou o início da segunda etapa. Aos três minutos, Ganso lançou Hulk, que finalizou cruzado, mas o goleiro evitou o gol com o pé. Pouco depois, Ignácio cabeceou para fora após cruzamento de Martinelli.

Aos 15 minutos, Soteldo recebeu pela esquerda, cortou a marcação e cruzou para Lucho Acosta completar para o gol e decretar o 1 a 0. Com a vantagem, o time de Marcão passou a explorar os espaços deixados pelo adversário e ainda teve chances para ampliar.

Fluminense agora foca na Libertadores

No fim, Kevin Serna, Renê e o próprio Lucho Acosta chegaram perto de fazer o segundo, mas o placar permaneceu inalterado. O resultado mantém o Fluminense embalado para a sequência da temporada.

A equipe volta a campo na próxima terça-feira (08/09), às 19h, no Maracanã, para enfrentar o Platense, da Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores. (com informações da Assessoria de Comunicação do Fluminense)