Messi anuncia encerramento de ciclo na seleção argentina

Em carta publicada nas redes, o astro confirmou a despedida da equipe nacional e explicou por que considera esta a hora de parar

Publicado em 31/08/2026 às 13:08

Alterado em 31/08/2026 às 16:24

Diego Maradona abraça Lionel Messi após partida entre Argentina e Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2010 Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Lionel Messi oficializou, nesta segunda-feira, sua despedida da seleção argentina. A decisão foi anunciada em uma carta divulgada nas redes sociais, na qual o camisa 10 explicou que passou a última semana refletindo sobre o momento certo de encerrar o ciclo com a equipe nacional.

Segundo o astro, a escolha foi dolorosa, mas necessária. Aos 38 anos, ele afirmou que não conseguiria mais manter o alto nível exigido em competições internacionais e que prefere abrir espaço para uma nova geração de jogadores argentinos.

Números e títulos com a camisa albiceleste

Messi deixa a seleção com uma trajetória monumental: 207 partidas, 125 gols e 65 assistências. Ao longo da carreira pela Argentina, conquistou a Copa do Mundo de 2022, duas Copas América, a Finalíssima de 2022 e o ouro olímpico em Pequim-2008.

Mesmo após a derrota na final mais recente para a Espanha, o jogador destacou que sempre se entregou totalmente ao país. Ele disse ter jogado para levar felicidade aos argentinos e para orgulhar a torcida com sua dedicação dentro de campo.

Mensagem de despedida e agradecimentos

No comunicado, Messi agradeceu à família, aos treinadores, aos companheiros de equipe e à torcida pelos 20 anos de apoio. Ele afirmou que vai sentir falta de ouvir os torcedores de dentro do campo, mas garantiu que continuará acompanhando a seleção como um torcedor comum.

O argentino também revelou que escreveu as palavras dois dias depois da final e que, após a morte do pai, ficou ainda mais convencido de sua decisão. Ao encerrar o texto, disse sair em paz, com orgulho de tudo o que viveu pela Albiceleste.