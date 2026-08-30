Vasco vence o Cruzeiro em São Januário e embala para decisão na Copa do Brasil

Com gols de Tchê Tchê, Lucas Freitas e David, time carioca chega embalado para o confronto de volta contra o Vitória, fora de casa, na próxima semana.

Publicado em 29/08/2026 às 23:04

Alterado em 30/08/2026 às 13:23

O Vasco venceu o Cruzeiro por 3 a 1 na noite deste sábado (29), em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão. A equipe carioca construiu o resultado com gols de Tchê Tchê, Lucas Freitas e David.

Vitória com peso na reta final da temporada

Além de somar mais três pontos na competição, o resultado reforça a confiança do elenco em um momento decisivo do calendário. O desempenho em casa também ajuda o time a manter o embalo para os próximos compromissos.

Próximo jogo será pela Copa do Brasil

Agora, o foco vascaíno se volta para a partida de retorno das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória, no Barradão. O confronto está marcado para quarta-feira, 3 de setembro.

Embate decisivo fora de casa

O Vasco chega ao duelo após vencer o Vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em São Januário, e tenta confirmar a vaga longe de seus domínios. A sequência de partidas decisivas mantém a equipe sob atenção máxima na temporada.

Sequência positiva anima a torcida

Com bons resultados recentes, o clube segue vivo em duas frentes importantes e mantém a expectativa de evolução tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil.