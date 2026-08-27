Vasco vence o Vitória por 1 a 0 em São Januário e abre vantagem na Copa do Brasil

Andrés Gómez marcou o gol da vitória no jogo de ida das quartas de final, em uma partida em que o time cruz-maltino atuou com um jogador a menos após a expulsão de Barros.

Publicado em 26/08/2026 às 23:59

Alterado em 27/08/2026 às 15:53

Vasco foi aguerrido, mesmo com menos um jogador em campo Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco derrotou o Vitória por 1 a 0, na noite desta quarta (26), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2026. O gol da vitória foi marcado por Andrés Gómez, no segundo tempo.

Gol decisivo

Mesmo em uma partida marcada pelo equilíbrio e pela pressão do adversário, o Vasco conseguiu transformar uma chance em vantagem no confronto. Andrés Gómez balançou as redes - depois de uma bela jogada - aos 13 minutos da etapa final e garantiu o placar mínimo para o time cruz-maltino.

Vasco com um a menos

A vitória ganhou ainda mais peso porque o Vasco ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, depois da expulsão de Barros. Apesar da desvantagem numérica, a equipe se manteve organizada defensivamente e conseguiu segurar o resultado até o apito final.

Como foi o jogo

O confronto foi disputado às 21h30, em São Januário, casa vascaína no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Com o apoio da torcida, o Vasco soube administrar a partida e levou para o jogo da volta uma vantagem importante no mata-mata.

Decisão em Salvador

Com o resultado, o Vasco entra em vantagem para a partida de volta, que será disputada no Barradão, em Salvador. O Vitória agora precisa reverter o placar para seguir na Copa do Brasil.

Próximos passos na Copa do Brasil

O duelo de volta definirá quem avança às semifinais. Para o Vasco, a missão será manter a solidez defensiva e repetir a eficiência mostrada em casa. Já o Vitória busca uma atuação mais agressiva diante de sua torcida para tentar virar a disputa.