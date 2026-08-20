Flamengo vence o Cruzeiro e avança às quartas da Libertadores

Rubro-Negro confirmou a vaga no Maracanã com gols de Arrascaeta e Samuel Lino

Publicado em 19/08/2026 às 23:38

Alterado em 20/08/2026 às 09:06

O Flamengo começou a partida com mais posse de bola, pressão na saída adversária e presença constante no campo ofensivo. A equipe criou boas chances com Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro antes de abrir o placar na reta final da primeira etapa.

O gol saiu em uma jogada trabalhada pela esquerda: Arrascaeta recebeu, tabelou com Pedro e finalizou colocado no ângulo, sem chance para o goleiro. O lance coroou a superioridade rubro-negra, que ainda poderia ter ampliado a vantagem antes do intervalo.

Cruzeiro reage, mas Fla responde rápido

Logo no início do segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor e chegou ao empate com um chute de fora da área de Lucas Romero. O gol deu novo ritmo à partida, com o time mineiro crescendo por alguns minutos e o Flamengo cometendo mais erros na troca de passes.

Mesmo assim, o Rubro-Negro reagiu rapidamente. Em jogada iniciada por Arrascaeta e Pedro, Samuel Lino recebeu, deixou William no chão e bateu no canto para fazer o segundo gol do Mengão, recolocando a equipe em vantagem no placar.

Classificação garantida no Maracanã

Depois do gol de Samuel Lino, o Flamengo conseguiu controlar o jogo, rodando a bola e reduzindo os espaços do Cruzeiro. Nos minutos finais, o time mineiro tentou pressionar, mas a defesa rubro-negra se manteve segura e praticamente não deu oportunidades claras ao adversário.

Com a vitória por 2 a 1, o Flamengo avançou às quartas de final da Conmebol Libertadores e ficou entre os oito melhores da competição. Agora, o clube aguarda o vencedor do confronto entre Tolima e Independiente del Valle para conhecer o próximo desafio no torneio.