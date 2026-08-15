De virada! Fluminense vence o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã

Tricolor reagiu no segundo tempo e garantiu vitória importante pelo Brasileirão

Publicado em 15/08/2026 às 18:30

Alterado em 15/08/2026 às 20:27

Sob o comando técnico do interino Marcão, o Fluminense venceu o líder Palmeiras por 3 a 2 neste sábado (15), em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. A equipe tricolor saiu atrás no placar, reagiu ainda no primeiro tempo e confirmou a virada nos acréscimos, em uma partida marcada por intensidade e chances para os dois lados.

O resultado manteve o Time de Guerreiros no G-4 da competição, agora com 38 pontos. Além do impacto na tabela, o triunfo também reforça a confiança do elenco antes do compromisso decisivo pela Conmebol Libertadores, na terça-feira (18/08), contra o Independiente Rivadavia, na Argentina.

Primeiro tempo de pressão e reação

O Fluminense começou melhor, especialmente pelo lado direito, criando oportunidades com Canobbio e Martinelli. Mesmo com as boas chegadas, o time viu o Palmeiras abrir o placar aos nove minutos. Depois do golpe inicial, o Tricolor manteve a postura ofensiva e tentou responder com chutes de Hulk, Soteldo e Canobbio.

O empate saiu aos 41 minutos, em contra-ataque bem construído. Após desarme no campo defensivo, Igor Rabello tabelou com Ganso, que serviu Canobbio antes do cruzamento para Hulk cabecear e marcar. Nos acréscimos, Hércules ainda obrigou o goleiro a fazer grande defesa em finalização da entrada da área.

Pressão, insistência e gol decisivo no fim

Na volta do intervalo, o Fluminense seguiu mais agressivo e voltou a ameaçar com a mesma parceria entre Canobbio e Hulk logo aos três minutos. Soteldo também apareceu bem, cortando para dentro e arriscando finalizações perigosas, enquanto Martinelli contribuiu para manter a equipe no ataque.

O Palmeiras chegou ao segundo gol aos 36 minutos, mas o Tricolor respondeu rapidamente. Aos 39, Guga cruzou, Germán Cano cabeceou na trave e Kevin Serna aproveitou a sobra para empatar. Já aos 46, Martinelli iniciou a jogada que terminou com outro cruzamento de Guga e novo desvio de Cano, garantindo a virada e a vitória por 3 a 2.

O que vem pela frente

Com o resultado, o Fluminense segue firme na disputa pelas primeiras posições do campeonato e ganha impulso para a sequência da temporada. A equipe agora muda o foco para a Libertadores, onde precisa confirmar a classificação fora de casa em confronto eliminatório na terça-feira, em Mendoza.