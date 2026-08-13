Flamengo empata com o Cruzeiro e deixa decisão das Oitavas da Liberta para o Maracanã

O Flamengo ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Em uma partida marcada por intensidade e equilíbrio, o Rubro-Negro saiu atrás no segundo tempo, reagiu rapidamente e deixou a decisão da vaga para o Maracanã.

Desde o início, o time carioca buscou controlar a posse e encontrou espaços para chegar ao ataque. Samuel Lino, Bruno Henrique e Arrascaeta criaram as principais ações ofensivas da primeira etapa, mas o goleiro Otávio evitou o gol flamenguista em oportunidades importantes.

Cruzeiro abre o placar; Paquetá responde

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor e abriu o placar aos sete minutos, com Arroyo acertando um belo chute no ângulo. A resposta do Flamengo foi rápida: com mudanças no time, a equipe voltou a pressionar e chegou ao empate aos 21 minutos, após cobrança de falta de Ayrton Lucas, cabeçada de Léo Ortiz no travessão e finalização de Lucas Paquetá no rebote.

O gol teve peso ainda maior porque saiu apenas 1 minuto e 34 segundos depois da entrada do meia. Foi o 27º gol de Paquetá pelo clube, sendo o nono desde o seu retorno ao Rubro-Negro.

Pressão no fim e decisão no Maracanã

Na reta final, o Flamengo manteve a posse no campo ofensivo e tentou a virada. Carrascal teve a melhor chance nos minutos finais, mas parou em grande defesa de Otávio. Do outro lado, o Cruzeiro se fechou para segurar o empate até o apito final.

Com o resultado, a classificação às quartas de final ficará para o duelo de volta no Maracanã. Antes disso, o Flamengo volta a campo no domingo (16), às 18h30, contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. (com informações da Assessoria de Comunicação do Flamengo)