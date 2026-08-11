CBF aprova novas regras de arbitragem no futebol brasileiro

Mudanças já começaram a valer e prometem alterar o ritmo das partidas em competições nacionais

Publicado em 11/08/2026 às 11:23

Alterado em 11/08/2026 às 11:24

A Confederação Brasileira de Futebol aprovou novas regras de arbitragem após reunião com clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro masculino. As medidas passam a valer imediatamente e também alcançam as Séries C e D, a Série A1 feminina e a Copa do Brasil.

Segundo a entidade, o pacote foi elaborado para reduzir o tempo perdido com paralisações e aumentar o tempo de bola rolando nas partidas. A meta segue a orientação da Fifa de alcançar ao menos 60 minutos efetivos por jogo.

Objetivo é aumentar o tempo de jogo

Antes da pausa da competição, a Série A registrava média de 52 minutos e 54 segundos de bola rolando por partida. A CBF calcula, com base em estudo da Opta, que as novas regras podem acrescentar até 5 minutos e 49 segundos de jogo, com possibilidade de chegar a 6 minutos e 22 segundos.

De acordo com a direção de arbitragem da entidade, a intenção é transformar o diagnóstico em ações concretas. Isso inclui padronização dos critérios, capacitação dos árbitros e participação ativa de clubes e jogadores para que o futebol tenha menos interrupções.

Veja as principais mudanças

Entre as alterações aprovadas, o goleiro passa a ter 8 segundos para segurar a bola nas mãos, sob pena de escanteio ao adversário. Nas cobranças de lateral, o limite será de 5 segundos, com perda da posse em caso de atraso. Já o tiro de meta deverá ser cobrado em até 5 segundos a partir do apito.

As substituições também terão nova contagem: o atleta que sair de campo deverá deixar a área em até 10 segundos. Se ultrapassar o prazo, quem entra terá de esperar um minuto para poder atuar. Haverá ainda regra de um minuto fora para jogadores atendidos no gramado, com exceção de situações específicas envolvendo o goleiro.

VAR, capitão e punições

Outra mudança determina que apenas o capitão fale com o árbitro, com exceção de casos em que o goleiro seja o capitão, quando um atleta de linha será designado como interlocutor. O desrespeito à norma poderá render cartão amarelo.

O pacote também inclui o chamado protocolo Vini Jr., que prevê expulsão quando um jogador tapar intencionalmente a boca ao discutir com o adversário para evitar leitura labial. Além disso, o VAR poderá revisar expulsões por segundo cartão amarelo. A única regra cuja aplicação fica para 2027 é a checagem de escanteios concedidos por engano, e apenas quando o lance resultar diretamente em gol ou pênalti. (com informações da Agência Brasil)