Botafogo empata com o Fluminense e perde chance no G-5

O Botafogo tinha a chance de viver uma noite especial no Estádio Nilton Santos, mas acabou ficando no 1 a 1 com o Fluminense neste sábado. O time alvinegro saiu na frente com um golaço de Alex Telles, em cobrança de falta, mas não conseguiu sustentar a vantagem e viu o rival reagir no segundo tempo.

Com o empate, o Glorioso chegou a 30 pontos e perdeu a oportunidade de dormir no G-5 do Campeonato Brasileiro. A equipe subiu momentaneamente para a sétima colocação, ainda com a 22ª rodada em andamento, e agora muda o foco para a Copa Sul-Americana.

Alex Telles decide no primeiro tempo

O clássico começou equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque e criando chances em finalizações de média distância. O Fluminense levou perigo com Otávio e Soteldo, enquanto o Botafogo respondeu com chute de Arthur Cabral e uma boa chegada de Medina após cruzamento de Villalba.

Aos 43 minutos, Alex Telles destravou o jogo em cobrança de falta de longa distância. A bola passou com precisão, raspou o travessão e morreu no fundo da rede, sem chance para Fábio. O lateral, que teve contrato renovado até 2028 e foi homenageado pela marca de 100 jogos, confirmou a importância que tem para a equipe.

Fluminense reage e busca o empate

Na volta do intervalo, o Fluminense voltou mais agressivo e precisou de poucos minutos para chegar ao empate. Serna cruzou da esquerda, Ignacio apareceu na área, cabeceou, a bola ainda bateu na trave antes de entrar, deixando tudo igual no Nilton Santos.

Depois disso, o Tricolor seguiu melhor em parte do segundo tempo e quase virou em mais de uma oportunidade. Warleson fez defesa importante em cabeçada de Serna e, mais tarde, impediu gol de Nonato em um chute cruzado após enfiada de Samuel Xavier.

Botafogo pressiona, mas erra no ataque

O Botafogo tentou retomar o controle da partida depois dos 25 minutos da etapa final, quando Jordan Barrera arriscou de fora da área e obrigou Fábio a espalmar para escanteio. Ainda assim, a equipe pecou na construção das jogadas e teve dificuldades para transformar a pressão em chances claras.

No último lance, Arthur Cabral quase evitou a frustração ao cabecear com perigo, mas a bola saiu pela rede do lado de fora. O empate resumiu uma noite de oportunidades desperdiçadas pelo Glorioso, que agora volta suas atenções para o desafio contra o Cienciano, na altitude, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. (com informações do FogãoNet)