Vasco domina Fluminense e elimina tricolor das Laranjeiras da Copa do Brasil

O Maracanã recebeu mais um capítulo importante do clássico entre Fluminense e Vasco, desta vez valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Depois do empate sem gols no jogo de ida, a decisão prometia equilíbrio, mas o Cruz-Maltino foi mais eficiente, venceu por 3 a 1 e avançou na competição diante da torcida tricolor.

Desde o início, o Vasco mostrou postura agressiva, adiantou a marcação e criou as melhores oportunidades da etapa inicial. O Fluminense tentou controlar a posse de bola, mas encontrou dificuldade para superar a organização defensiva do rival e viu Brenner abrir o placar aos 33 minutos, em chute firme de fora da área.

Pressão tricolor e resposta vascaína

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense quase empatou logo no primeiro minuto, quando Canobbio acertou a trave. A reação, porém, foi interrompida rapidamente: aos seis minutos, Andrés Gómez cruzou com precisão e Brenner apareceu livre na área para marcar o segundo gol do Vasco e ampliar a vantagem no confronto.

Com a necessidade de buscar dois gols, o técnico do Fluminense lançou mais jogadores ofensivos, como Hulk, Germán Cano e Ganso. A equipe passou a pressionar com intensidade e encontrou em Léo Jardim uma grande barreira, já que o goleiro fez defesas importantes para segurar o resultado em momentos de perigo.

Martinelli reacende a esperança, mas José Rodríguez define

O Fluminense chegou a esboçar uma reação aos 31 minutos, quando Hulk encontrou Martinelli dentro da área e o volante acertou um belo chute no ângulo para diminuir a diferença. O gol incendiou o clássico, empurrou o time para o ataque e aumentou a pressão sobre a defesa vascaína.

No entanto, a postura ofensiva do Tricolor abriu espaços para os contra-ataques. Já nos acréscimos, Adson acelerou pela direita e encontrou José Rodríguez livre na área. O volante finalizou para o fundo das redes e decretou a vitória por 3 a 1, confirmando a festa vascaína e a classificação para a próxima fase.