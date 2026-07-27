ESPORTES
Botafogo volta a vencer Cruzeiro no Mineirão após 10 anos e se aproxima do G-5 do Brasileiro
Por ESPORTES JB com FogãoNet
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Publicado em 26/07/2026 às 18:02
Alterado em 27/07/2026 às 08:40
O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste domingo (26), no Mineirão, e quebrou um tabu de dez anos sem bater o adversário em Belo Horizonte. O resultado levou o Glorioso para a sétima colocação no Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, ficando a apenas dois pontos do G-5.
A equipe alvinegra aproveitou os importantes desfalques do time rival – Matheus Pereira, Gerson e Gabriel Pec – para vencer no reencontro com o técnico Artur Jorge, multicampeão em 2024 e que hoje comanda a Raposa. O gol da vitória botafoguense foi no primeiro tempo, do garoto Justino, de cabeça.
O jogo
O Botafogo foi a campo com uma formação diferente na fase ofensiva, mas começou o jogo tendo de caçar o Cruzeiro. O time da casa, muito desfalcado, quase abriu o placar aos 9 minutos: após cruzamento de Sinisterra, Kaio Jorge, dentro da pequena área, finalizou e Vitinho conseguiu desviar. O Glorioso respondeu aos 11, numa boa jogada: Matheus Martins rolou da esquerda para trás, Montoro chutou em curva e Otávio espalmou.
A equipe alvinegra errou alguns passes cruciais que geraram ocasiões para o Cruzeiro. Aos 19, Medina foi desarmado no meio, Kaio Jorge cruzou e Lucas Romero cabeceou para grande defesa de Warleson. Logo depois, Montoro errou um passe bobo pelo meio, Kaio Jorge recebeu de Sinisterra, saiu livre para o gol, mas chutou para fora – ainda bem.
Era nítida a dificuldade do Botafogo de construir. Mas aí funcionou a bola parada. Numa jogada que quase já tinha gerado gol na quinta-feira, Alex Telles cobrou escanteio aberto pelo lado esquerdo e Justino, sem precisar subir, direcionou muito bem o cabeceio, a bola bateu na trave e foi morrer no fundo da rede: Botafogo 1 a 0.
O Botafogo conseguiu controlar bem o jogo no segundo tempo, mesmo sem fazer uma atuação exuberante, e não sofreu muito. Uma das poucas chances do Cruzeiro foi aos 19 minutos, com Arroyo, que recebeu passe de Fagner pelo lado direito e obrigou Warleson, mais uma vez seguro, a fazer uma boa defesa. Nos acréscimos, Jonathan Jesus teve a oportunidade de empatar, mas cabeceou livre por cima, após cobrança de falta.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 0 X 1 BOTAFOGO
Estádio: Mineirão
Data-Hora: 26/7/2026 – 16h
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)
Renda e público: R$ 2.140.430,50 / 39.294 presentes
Cartões amarelos: Fagner, Jonathan Jesus, Arroyo e Kaio Jorge (CRU); Warleson, Huguinho, Ferraresi, Alex Telles e Kadir (BOT)
Cartões vermelhos: –
Gol: Justino 40’/1ºT (0-1)
CRUZEIRO: Otávio; Fagner (William 31’/2ºT), Fabrício Bruno (João Marcelo 15’/2ºT), Jonathan Jesus e Rojas (Kauã Moraes 31’/2ºT); Lucas Romero, Matheus Henrique e Marquinhos (Arroyo 15’/2ºT); Sinisterra (Wanderson 38’/1ºT), Kaio Jorge e Bruno Rodrigues – Técnico: Artur Jorge.
BOTAFOGO: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles (Marçal 44’/2ºT); Huguinho, Cristian Medina, Danilo (Kauan Toledo 23’/2ºT) e Álvaro Montoro (Santi Rodríguez 37’/2ºT); Matheus Martins (Lucas Villalba 44’/2ºT) e Arthur Cabral (Kadir 37’/2ºT) – Técnico: Franclim Carvalho.