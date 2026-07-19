ESPORTES
Espanha vence a Argentina e conquista a Copa do Mundo na prorrogação
Por ESPORTES JB
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Publicado em 19/07/2026 às 19:20
Alterado em 19/07/2026 às 20:11
A Espanha conquistou o Mundial da América do Norte ao vencer a Argentina por 1 a 0 no MetLife Stadium, em East Rutherford. O gol do título saiu na prorrogação, com Ferran Torres, após uma partida em que a seleção espanhola foi superior na maior parte do tempo e controlou as ações desde o início.
Mesmo sem marcar nos 90 minutos, o time de Luis de la Fuente mostrou paciência, organização e volume de jogo. A equipe trocou muitos passes, ocupou o campo ofensivo e manteve a Argentina acuada, embora esbarrasse nas defesas de Dibu Martínez e em algumas finalizações desperdiçadas.
Ferran Torres, herói da partida, que marcou o gol do título Foto: FIFA
O plano da RFEF e a identidade espanhola
O título reforça o sucesso do trabalho desenvolvido pela Real Federação Espanhola de Futebol. A integração entre categorias de base e seleção principal permitiu a formação de uma equipe menos dependente de grandes estrelas individuais e mais forte no conjunto, com jogadores preparados para competir em alto nível.
De la Fuente teve papel central nessa trajetória. Com passagem por seleções de base e pela equipe olímpica, o técnico ajudou a lapidar nomes importantes como Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Unai Simón e Mikel Merino, que chegaram à final em plena maturidade competitiva.
Argentina se fecha, sofre pressão e termina sem finalizações
A seleção argentina adotou uma postura extremamente defensiva e pouco produtiva ofensivamente. Lionel Messi foi bem marcado, o meio de campo não conseguiu fazer a bola chegar com qualidade ao ataque e, ao longo dos 90 minutos, o time não registrou uma finalização em direção ao gol.
Dibu Martínez evitou a derrota no tempo normal com intervenções decisivas, mas a equipe foi perdendo forças. A expulsão de Enzo Fernández no fim agravou ainda mais o cenário, e a Argentina praticamente só apareceu no ataque depois de sofrer o gol, já sem tempo para reagir.
Gol de Ferran Torres encerra a busca pelo bicampeonato
Na prorrogação, a Espanha manteve a pressão e encontrou o gol que faltava. Nico Williams ajeitou de cabeça e Ferran Torres finalizou com força para definir a partida e confirmar a volta da taça para o futebol espanhol após 16 anos.
O resultado encerra a campanha argentina e consagra uma seleção espanhola que soube unir posse de bola, intensidade e eficiência. Para Lionel Messi, a final marca a despedida de Copas com um título e dois vices em seis participações. (com informações da Agência Estado)