Inglaterra vence França por 6 a 4 em jogo histórico da Copa

A disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo entregou um espetáculo raro. Inglaterra e França fizeram uma partida com dez gols, alternando domínio, reação e um final eletrizante no duelo disputado em Miami, nos Estados Unidos. A seleção inglesa levou a melhor por 6 a 4 e subiu ao pódio em um confronto que entrou para a história dos Mundiais.

Com o resultado, o jogo superou antigos registros de gols na disputa pelo bronze e virou um dos mais movimentados da história da competição. O primeiro tempo terminou com ampla vantagem inglesa, enquanto a etapa final transformou o confronto em um verdadeiro pandemônio, com chances para os dois lados até os acréscimos.

Inglaterra abre vantagem cedo

O time inglês mostrou mais intensidade desde os primeiros minutos e aproveitou melhor as oportunidades. Declan Rice abriu o placar logo aos dois minutos, e Ezri Konsa ampliou de cabeça pouco depois. A França ainda tentou responder, mas viu Bukayo Saka transformar a superioridade inglesa em goleada antes do intervalo.

Marcus Rashford também participou da pressão ofensiva e ajudou na construção das jogadas que deixaram a Inglaterra em situação confortável ainda na etapa inicial. Com isso, o 4 a 0 no primeiro tempo parecia encaminhar uma vitória tranquila, mesmo diante de uma França bastante modificada em relação à semifinal.

Reação francesa e recorde de Mbappé

Na volta do intervalo, Didier Deschamps mexeu bastante no time, e a França passou a atacar com mais força. Kylian Mbappé recolocou os Bleus no jogo ao marcar duas vezes, primeiro após jogada com Michael Olise e depois em combinação com Bradley Barcola. O atacante ainda participou diretamente da construção do terceiro gol francês, que recolocou pressão sobre a defesa inglesa.

Mesmo com a reação, a grande notícia individual ficou novamente com Mbappé. Ao chegar aos dez gols nesta Copa e aos 22 no total em Mundiais, ele ultrapassou Lionel Messi e assumiu o posto de maior artilheiro da história do torneio. O argentino ainda teria a final para tentar recuperar a marca, em jogo contra a Espanha.

Final dramático e gol decisivo de Bellingham

Quando a França parecia perto de encostar de vez no placar, a Inglaterra encontrou respostas decisivas. Saka marcou mais uma vez em cobrança de pênalti e deu novo fôlego aos ingleses, mas os franceses ainda voltaram a marcar com Dembélé. Nos minutos finais, o clima era de tensão total em Miami.

No último lance, Jude Bellingham decidiu a partida com um golaço: driblou a marcação, enganou os defensores e finalizou entre as pernas do zagueiro para fechar o 6 a 4. A vitória consolidou a superioridade inglesa no primeiro tempo e selou um confronto inesquecível pela quantidade de gols e pela intensidade do segundo tempo. (com informações da Agência Brasil)