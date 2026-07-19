Argentina x Espanha fazem final inédita da Copa do Mundo 2026

A decisão deste domingo reúne estrelas, histórias cruzadas e uma série de atrações fora das quatro linhas, incluindo show no intervalo e cerimônia de encerramento

Publicado em 19/07/2026 às 11:22

Alterado em 19/07/2026 às 12:31

A Copa do Mundo de 2026 terá neste domingo (18) uma decisão inédita entre Argentina e Espanha. As seleções nunca se enfrentaram em uma final de Mundial e chegam ao duelo com trajetórias marcantes ao longo do torneio.

Atual campeã, a Argentina tenta confirmar a força do trabalho de Lionel Scaloni e ampliar a fase vitoriosa da equipe, que nos últimos anos já levantou Copas Américas e um título mundial. Do outro lado, a Espanha busca o segundo troféu da sua história com uma geração jovem e um estilo de jogo baseado em posse, velocidade e precisão nos passes.

Campanhas marcantes até a decisão

A seleção argentina chega à final com aproveitamento total, após sete vitórias em sete partidas. No caminho, a equipe viveu momentos de tensão e reação, com viradas importantes contra Cabo Verde, Egito e Inglaterra nas fases decisivas.

A Espanha também ganhou força ao longo da competição, especialmente depois de eliminar a França na semifinal. A atuação reforçou a identidade do time de Luis de la Fuente, que mantém a tradição do toque de bola curto e envolvente, agora adaptado a uma equipe mais jovem.

Curiosidades, transmissão e atrações da final

O duelo ainda chama atenção por um detalhe curioso: Lionel Scaloni foi aluno de Luis de la Fuente em um curso de treinadores da federação espanhola. Outro fato que viralizou foi a imagem antiga de Messi dando banho em Lamine Yamal, hoje uma das grandes promessas da Espanha.

A final será disputada às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, com transmissão em TV aberta, canais pagos e streaming. Antes da bola rolar, haverá a cerimônia de encerramento, e a Fifa confirmou ainda um show no intervalo, em formato inspirado no Super Bowl, com artistas como Shakira, Madonna e Justin Bieber.

A arbitragem ficará a cargo do esloveno Slavko Vin?i?, acompanhado por um trio também da Eslovênia, além de oficiais do Jordão e da Alemanha no comando do quarto árbitro e do VAR. (com informações de Felipe Pontes, da Agência Brasil)