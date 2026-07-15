NINGUÉM SEGURA! Com a ambição que faltou ao Brasil, Argentina vira sobre a Inglaterra e vai jogar com a Espanha a final da última Copa do Messi

A Argentina está novamente na decisão da Copa do Mundo. Em Atlanta, a seleção venceu a Inglaterra por 2 a 1, de virada, em uma semifinal marcada por tensão, disputa intensa e desfecho heroico nos minutos finais. O resultado colocou o time sul-americano em sua segunda final consecutiva e manteve vivo o sonho do tetra.

O jogo começou travado, com muitas faltas, discussões e pouca fluidez. A Inglaterra abriu o placar com Anthony Gordon, mas passou a se defender em excesso logo depois, o que acabou pressionando ainda mais a equipe de Thomas Tuchel e abrindo caminho para a reação argentina.

Pressão argentina e reação no fim

No segundo tempo, a Argentina passou a controlar mais a posse e a cercar a área adversária com cruzamentos e bolas paradas. Julián Álvarez, Nico González, Mac Allister e Enzo Fernández criaram as melhores oportunidades, exigindo boas defesas de Pickford e aumentando a sensação de que o empate era questão de tempo.

A resposta veio aos 40 minutos, quando Enzo Fernández acertou um belo chute da intermediária e deixou tudo igual. Nos acréscimos, Lautaro Martínez aproveitou a pressão final e marcou de cabeça o gol da virada, premiando uma seleção que insistiu até o fim e foi recompensada pela postura ofensiva.

Messi segue em busca de mais uma taça

Mesmo sem estar em uma de suas noites mais brilhantes, Lionel Messi participou diretamente dos dois gols da Argentina e voltou a ser decisivo em uma reta final de Copa. A classificação também reforça o peso do trabalho de Lionel Scaloni, que levou a equipe a mais uma decisão com personalidade e ambição.

A final será contra a Espanha, no domingo, 19, às 16h de Brasília, no MetLife Stadium, em East Rutherford. Campeã em 1978, 1986 e 2022, a Argentina tenta se juntar a um grupo raríssimo de seleções com dois títulos mundiais seguidos, algo que apenas Itália e Brasil conseguiram na história. (com informações da Agência Estado)