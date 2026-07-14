Espanha vence França e volta à final da Copa após 16 anos

Fúria elimina a França outra vez e aguarda Inglaterra ou Argentina

Publicado em 14/07/2026 às 18:25

Alterado em 14/07/2026 às 20:18

A Espanha confirmou o bom retrospecto recente em jogos decisivos contra a França e venceu por 2 a 0 nesta terça-feira (14), em Dallas, nos Estados Unidos. O resultado levou a Fúria à final da Copa do Mundo pela segunda vez na história, encerrando um longo intervalo desde o título conquistado em 2010, na África do Sul.

Além da classificação, os espanhóis atingiram uma marca inédita: chegaram a 38 partidas sem derrota, estabelecendo a maior sequência invicta já registrada por uma seleção. O recorde anterior pertencia à própria Espanha em igualdade com a Itália, mas agora pertence isoladamente aos espanhóis.

Oyarzabal decide e Espanha controla a semifinal

Oyarzabal foi novamente o nome do jogo. O atacante abriu o placar ao converter a cobrança sofrida por Lamine Yamal, e chegou ao quinto gol nesta Copa. Conhecido por aparecer em momentos decisivos, ele voltou a ser protagonista em uma partida grande da seleção espanhola.

A equipe de Luis de la Fuente manteve o estilo de posse de bola, pressão na saída e atenção aos erros do adversário. A França até buscou intensidade e velocidade, mas encontrou dificuldade para aproximar Mbappé e Dembélé da área. Depois do intervalo, Pedro Porro ampliou e praticamente definiu a classificação espanhola.

França sente a pressão e fica fora de mais uma final

O time francês tentou reagir, especialmente com as entradas de Koné e Doué no segundo tempo, mas produziu pouco ofensivamente. O melhor momento veio apenas com Mbappé, já na reta final, quando a equipe precisava se lançar ao ataque para reverter a desvantagem.

Com a eliminação, a França perde a chance de disputar a terceira final consecutiva de Copa do Mundo, algo alcançado apenas por Brasil e Alemanha em outras eras. Agora, os franceses jogarão a decisão do terceiro lugar, enquanto a Espanha aguarda o vencedor de Argentina x Inglaterra para conhecer seu adversário na final. (com informações da Agência Brasil)