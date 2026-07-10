Espanha vence Bélgica no fim e volta às semifinais da Copa do Mundo

Mikel Merino decidiu novamente e colocou a Fúria na semifinal contra a França

Publicado em 10/07/2026 às 10:30

Alterado em 10/07/2026 às 20:42

A Espanha está de volta a uma semifinal de Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Fúria venceu a Bélgica por 2 a 1, em Los Angeles, e manteve vivo o sonho de conquistar o segundo título mundial da sua história. O próximo desafio será contra a França, na terça-feira (14), às 16h, em Dallas.

O jogo foi decidido no fim, mais uma vez com participação decisiva de Mikel Merino. O meia saiu do banco e marcou o gol da classificação, repetindo o papel que já havia desempenhado nas quartas de final contra Portugal. A vitória também encerrou um longo jejum espanhol, já que a equipe não chegava a uma semifinal desde o título de 2010.

A Espanha controlou boa parte do primeiro tempo e abriu o placar com Fabian Ruiz, após jogada iniciada por Lamine Yamal e finalização que terminou em rebote dentro da área. Mesmo em desvantagem, a Bélgica foi eficiente na única chance clara que teve antes do intervalo e empatou com Charles De Ketelaere, após cruzamento de Kevin de Bruyne.

No segundo tempo, a seleção espanhola manteve a pressão, enquanto os belgas tentavam responder no contra-ataque. Luis de la Fuente mexeu no time para aumentar a velocidade pelos lados, e a estratégia acabou funcionando nos minutos finais. Em uma das últimas jogadas, Merino aproveitou rebote do goleiro Senne Lammens e completou para as redes, garantindo a classificação.

Fim de ciclo para a Bélgica

A eliminação marcou também o adeus de uma geração belga que deixou sua marca no futebol europeu, mas não conseguiu transformar o talento em grandes conquistas pela seleção. Nomes como Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku estiveram entre os protagonistas do ciclo que teve como auge a semifinal da Copa de 2018.

Para a Espanha, o resultado reforça a força do elenco em jogos decisivos e aumenta a expectativa para o confronto contra a França. A equipe chega embalada, sustentada por um futebol de controle e por reservas que têm decidido partidas importantes nos momentos mais apertados. (com informações da Agência Brasil)