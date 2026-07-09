França vence Marrocos e é a primeira semifinalista do Mundial

Com gols de Mbappé e Dembélé, a seleção francesa controlou a partida em Boston e garantiu vaga antecipada na semifinal

Publicado em 09/07/2026 às 19:20

Alterado em 09/07/2026 às 20:48

A França confirmou o favoritismo diante de Marrocos e venceu por 2 a 0, em Boston, para garantir a primeira vaga nas semifinais desta edição do Mundial. O time francês tomou a iniciativa desde os minutos iniciais, ocupou o campo ofensivo e criou as melhores chances, enquanto o goleiro Bono evitava que o placar fosse aberto ainda no primeiro tempo.

Logo cedo, Mbappé teve boa oportunidade, e Upamecano também desperdiçou uma finalização perigosa após cobrança de escanteio. A pressão francesa aumentou quando Mazraoui cometeu pênalti em Mbappé, mas o atacante bateu fraco e viu Bono fazer a defesa. Mesmo assim, a seleção francesa seguiu superior e ainda acertou o travessão em chute de Digne antes do intervalo.

Mbappé decide e Dembélé confirma a classificação

Na volta para o segundo tempo, o cenário se manteve: a França ditava o ritmo e Marrocos se defendia como podia. Aos 15 minutos, Mbappé finalmente conseguiu superar Bono com um chute preciso da entrada da área, no ângulo esquerdo, abrindo o placar e assumindo a artilharia da competição ao lado de Messi, com oito gols.

Seis minutos depois, Dembélé aproveitou o espaço, avançou com liberdade e acertou um chute colocado de perna direita para ampliar a vantagem. A partir daí, Marrocos tentou reagir, mas encontrou dificuldade para furar a marcação francesa e terminou a partida com apenas quatro finalizações.

Fim da invencibilidade marroquina e nova semifinal francesa

O triunfo encerrou a sequência de 34 jogos sem derrota de Marrocos e reforçou a força da França em fases decisivas do Mundial. A equipe chega à terceira semifinal consecutiva e segue viva na busca por uma possível terceira final seguida, algo que consolidaria ainda mais sua campanha na competição.

Agora, os franceses aguardam o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica para saber quem enfrentarão na próxima fase, marcada para a próxima terça-feira (14), em Dallas. Com atuação sólida e controle do jogo, a França confirmou sua condição de uma das principais candidatas ao título.