Ancelotti vê Brasil no melhor momento antes de enfrentar a Noruega, neste domingo

Treinador da Seleção comentou a evolução apresentada pela equipe nos últimos jogos

Publicado em 05/07/2026 às 06:01

Alterado em 05/07/2026 às 08:09

Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva na véspera do jogo contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti afirmou que a Seleção Brasileira vive seu melhor momento às vésperas do confronto com a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O treinador atribuiu essa fase positiva à vitória sobre o Japão e à vontade do grupo de continuar evoluindo dentro da competição.

Em entrevista coletiva, o italiano ressaltou que a equipe precisa atuar em alto nível para superar um adversário que, segundo ele, reúne organização, qualidade e equilíbrio. A partida está marcada para este domingo (5), às 17h, em Nova York/Nova Jersey.

'Estou de acordo que Noruega é difícil, porque é uma equipe que tem estrutura, qualidade e boa organização. Temos que jogar o nosso melhor e acredito que estamos no momento para jogar o nosso melhor porque estamos confiantes, porque saímos de um jogo difícil contra o Japão, porque queremos melhorar e porque estamos preparados para tudo o que pode acontecer'

Noruega exige atenção máxima

Ancelotti avaliou a Noruega como uma seleção forte ofensivamente e bem estruturada, capaz de dificultar a transição rápida do Brasil. Ele citou a boa geração norueguesa, comandada por Erling Haaland e Martin Odegaard, como um dos principais obstáculos do duelo decisivo.

O técnico também destacou a importância da experiência em jogos eliminatórios, especialmente para administrar os minutos finais sob pressão. Para ele, ter jogadores acostumados a esse cenário pode fazer a diferença em um confronto equilibrado.

'Experiência é um aspecto muito importante. Na Copa do Mundo, o nosso último jogo mostrou isso. Às vezes, a equipe de bom nível não está acostumada a gerir os últimos minutos, a pressão dos últimos minutos e o resultado. Ter uma equipe experiente com jogadores acostumados a esse tipo de nível é importante'

Bruno Guimarães fala em motivação e tabu

Bruno Guimarães reforçou o discurso de cautela, mas demonstrou confiança no momento da Seleção. O volante afirmou que quebrar o tabu contra a Noruega é uma motivação extra e que o Brasil precisa estar preparado para um jogo disputado, decidido dentro de campo.

Um dos destaques ofensivos da equipe, Bruno tem quatro assistências em quatro partidas e está entre os principais nomes da competição nesse quesito. Mesmo assim, ele lembrou que sua função vai além dos passes decisivos, já que também precisa ajudar na marcação, na construção das jogadas e na intensidade sem a bola. (com informações da CBF)