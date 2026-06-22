COPA DO MUNDO - Irã deixa carta em Los Angeles após empate na Copa 2026

Seleção iraniana agradeceu à cidade, aos torcedores e fez um apelo por paz entre as nações

Publicado em 22/06/2026 às 10:57

Alterado em 22/06/2026 às 12:41

A seleção do Irã deixou uma carta escrita à mão no vestiário de um estádio em Los Angeles, nos Estados Unidos, após o empate por 0 a 0 com a Bélgica pela fase classificatória da Copa do Mundo de 2026. A mensagem, escrita em inglês, foi encontrada depois que a delegação já havia deixado o local.

Mensagem de agradecimento e paz

No texto, a equipe agradeceu à cidade de Los Angeles pela hospitalidade e também aos iranianos que torceram pelo time durante a passagem pela Califórnia. A carta destacou que, da antiga Pérsia ao Irã atual, o espírito do país permanece vivo e inabalável.

Os jogadores afirmaram que vieram para Los Angeles com orgulho, competiram com honra e partiram com dignidade. O recado terminou com um apelo para que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações.

Contexto da passagem pelo torneio

Ao longo da competição, a seleção iraniana precisou retornar para Tijuana, no México, após cada partida disputada nos Estados Unidos, por conta de restrições impostas à permanência da delegação em território estadunidense. A equipe inicialmente ficaria hospedada no Arizona, mas a logística foi alterada dias antes do início do torneio.

Mesmo com o imbróglio envolvendo vistos, um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou a emissão dos documentos de entrada para atletas e comissão técnica. Ainda assim, o episódio gerou tensão nos bastidores e marcou a participação iraniana na primeira fase da competição.