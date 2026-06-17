Mbappé, Haaland e Messi brilham e agitam disputa pela artilharia da Copa de 2026

Os grandes craques da atualidade marcaram na última rodada do Mundial e já deram contornos de uma briga intensa pelo topo da artilharia

Publicado em 17/06/2026 às 06:02

Alterado em 17/06/2026 às 12:35

Enquanto o Brasil ainda discute a presença de Neymar na Copa de 2026, alguns dos maiores nomes do futebol mundial já deixaram sua marca no torneio e abriram uma disputa de alto nível pela artilharia. Na terça-feira (16), Mbappé, Haaland e Messi comandaram suas seleções com atuações decisivas e reforçaram o peso das estrelas na competição.

O primeiro a brilhar foi Kylian Mbappé, que marcou dois gols na vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal. Depois de um primeiro tempo discreto, o atacante do Real Madrid apareceu na etapa final e mostrou novamente por que está entre os principais nomes da história das Copas, com um título e um vice no currículo.

Messi faz história e iguala recorde

Na sequência, Erling Haaland também teve uma atuação de destaque. O centroavante do Manchester City marcou duas vezes na goleada da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque e começou seu primeiro Mundial em grande fase. Aos 25 anos, o atacante já soma números impressionantes pela seleção norueguesa e mantém média superior a um gol por partida.

Mais tarde, Lionel Messi elevou ainda mais o nível da rodada. Às vésperas de completar 39 anos, o argentino marcou os três gols da vitória por 3 a 0 sobre a Argélia e mostrou que ainda pode ser decisivo na caminhada da Albiceleste. Com o hat-trick, Messi chegou a 16 gols em Copas e igualou Miroslav Klose como maior artilheiro da história do torneio.

Disputa pela artilharia promete ser intensa

O desempenho dos três craques deixa a Copa de 2026 com uma briga forte pela artilharia histórica. Mbappé chegou a 14 gols em Mundiais e agora divide posição com Gerd Müller, enquanto Ronaldo aparece com 15. Messi lidera a lista com 16, mas a perseguição segue aberta com nomes de peso ainda na disputa.

Mais atrás na tabela aparecem Cristiano Ronaldo, Harry Kane e Neymar, todos com oito gols em Copas. Nesta quarta-feira (17), portugueses e ingleses estreiam contra República Democrática do Congo e Croácia, respectivamente, o que pode movimentar ainda mais o ranking dos maiores artilheiros do torneio. (com informações da agência Ansa)