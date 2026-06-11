Copa do Mundo começa frustrando setor de turismo dos EUA

A expectativa de forte impulso às viagens não se confirmou, e hotéis, companhias aéreas e empresas do setor já sentem a baixa procura

Publicado em 11/06/2026 às 07:09

Alterado em 11/06/2026 às 09:03

TORCEDOR DO MÉXICO - O México protagoniza o jogo de abertura, nesta quinta-feira, com a África do Sul Foto: Fifa

Às vésperas do início da Copa do Mundo, o impulso esperado para o turismo nos Estados Unidos ainda não se concretizou. Hotéis, companhias aéreas e empresas do setor projetavam um aumento forte na demanda, mas os números iniciais mostram um cenário de frustração.

Demanda abaixo do esperado

As reservas de voos caíram, as tarifas de hotel precisaram ser reduzidas e a expectativa de lotação em cidades-sede ficou longe do previsto. Em Nova York, por exemplo, a associação de hotéis cortou em 60% a projeção de receita ligada ao torneio, sinalizando um impacto bem menor do que o imaginado.

Segundo representantes do setor, a empolgação dos torcedores também está abaixo do nível registrado em Copas anteriores. A combinação de ingressos caros, passagens mais altas e logística complexa para acompanhar jogos em diferentes cidades e países tem desestimulado viagens de última hora.

Custos, vistos e logística afastam torcedores

Mais da metade dos países classificados exige visto para entrar nos Estados Unidos, o que aumenta despesas e incertezas para os visitantes. Além disso, as regras de venda de ingressos da FIFA elevaram os preços, incluindo a adoção de valores dinâmicos e revenda sem limite, o que ampliou ainda mais o custo final para o torcedor.

Especialistas do setor avaliam que muitos fãs preferem esperar o avanço de seus times no torneio antes de decidir viajar. Mesmo assim, a demanda de última hora pode não ser suficiente para compensar o início fraco, já que reservar voos, hospedagem e vistos próximo aos jogos continua caro e complicado.

Airbnb avança com alternativa mais flexível

Enquanto hotéis enfrentam baixa ocupação, o aluguel por temporada aparece como um dos poucos pontos positivos. Empresas do setor, como o Airbnb, relatam aumento de reservas em cidades anfitriãs, impulsionado por grupos que buscam dividir custos e fugir dos preços mais altos da hotelaria tradicional.

Ainda assim, o cenário geral segue abaixo das expectativas. Para analistas e representantes do turismo, a Copa do Mundo, que historicamente movimenta viajantes dispostos a gastar mais, desta vez enfrenta obstáculos que têm limitado o impacto econômico esperado.

México protagonista

Quase oito anos depois de Canadá, México e Estados Unidos terem sido escolhidos como países-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026, o torneio recordista em alcance global começa finalmente nesta quinta (11).

Enquanto a expectativa atinge níveis máximos ao redor do mundo, o México se encontra no centro das atenções. A seleção mexicana carregará as esperanças de toda uma nação ao enfrentar a África do Sul na partida de abertura — justamente a mesma equipe que encarou na estreia da Copa de 2010 — em um duelo de enorme importância.

Em seguida, os holofotes se voltarão para Guadalajara, onde Ásia e Europa estarão representadas no confronto entre a Republica da Coreia e a Tchéquia, que chega embalada após ser bem sucedida nos playoffs da UEFA.

Quem terminará a primeira rodada na liderança do Grupo A?