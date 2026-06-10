Capa do francês 'L'Equipe' tem presidente da Fifa de marionete de Trump em crítica contundente à Copa do Mundo

Jornal critica as políticas antimigratórias dos Estados Unidos e o impacto da crise no clima do Mundial

Publicado em 10/06/2026 às 10:25

Alterado em 10/06/2026 às 10:53

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, vem recebendo críticas por concordar com o péssimo papel de Donald Trump como anfitrião da Copa Foto: Pool via Reuters/Koen Van Weel

As ações políticas antimigratórias dos Estados Unidos, às vésperas do início da Copa do Mundo, provocaram forte repercussão na imprensa internacional. O jornal francês L’Équipe publicou uma capa polêmica nesta quarta-feira, 10, na qual o mandatário da Fifa, Gianni Infantino, aparece como uma “marionete” do presidente americano Donald Trump.

Críticas ao governo americano

O principal diário esportivo da França fez críticas duras à postura do governo dos Estados Unidos e usou a manchete “Bem-vindo aos EUA” para contextualizar o cenário vivido por pessoas barradas na tentativa de acompanhar o Mundial. A publicação associou o tema da imigração ao ambiente de tensão que antecede a competição.

A capa reforça o tom de contestação adotado pelo jornal, que coloca em evidência o impacto das medidas antimigratórias no acesso ao país e na percepção sobre a Copa. A mensagem da reportagem sugere que o debate político passou a dividir espaço com o esporte na reta final para o torneio.

Repercussão às vésperas do Mundial

Com o início da Copa do Mundo se aproximando, a discussão sobre entrada de estrangeiros nos Estados Unidos ganhou ainda mais visibilidade. A cobertura de L’Équipe destaca não apenas a relação entre política e futebol, mas também o efeito dessas restrições sobre torcedores e participantes do evento.

A publicação francesa transformou a polêmica em destaque editorial e reforçou a pressão sobre o governo americano em um momento de grande exposição global. A capa acabou sintetizando a tensão entre imigração, diplomacia e o maior torneio de futebol do planeta.