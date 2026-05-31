João Fonseca derrota Ruud e avança às quartas de final de Roland Garros

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Publicado em 31/05/2026 às 20:09

Alterado em 31/05/2026 às 20:22

Com apenas 19 anos, João Fonseca demonstrou uma maturidade impressionante ao carimbar seu passaporte para as quartas de final, superando a resistência do norueguês Casper Ruud, na quadra Philippe Chatrier, neste domingo, após a histórica derrubada de Novak Djokovic.

O brasileiro, com Guga Kuerten na plateia, retornou para consolidar o que já é o capítulo mais brilhante de sua trajetória em Grand Slams.

A vitória por 3 sets a 1 — com parciais de 7/5, 7/6 (10/8), 5/7 e 6/2 — foi selada após uma batalha de 3h55 que reafirma Fonseca como a nova e incontestável potência do saibro parisiense.

O herdeiro do saibro brasileiro escreveu mais um capítulo de sua ascensão meteórica. Ele não apenas avançou às quartas de final de Roland Garros, mas destronou o norueguês Casper Ruud, ex-vice-líder do ranking e duas vezes finalista do torneio, confirmando que o "hype" mencionado por Novak Djokovic é, na verdade, uma realidade incontestável.

A maturidade de um prodígio

Diferente das rodadas anteriores, onde precisou flertar com o abismo ao reverter placares de 2 a 0, Fonseca apresentou uma versão mais senhorial de seu jogo. Contra o atual 16º do mundo, o brasileiro de 19 anos inverteu o roteiro: assumiu o protagonismo desde o primeiro serviço e ditou o ritmo da partida com uma agressividade controlada.

O primeiro set foi um monólogo tático de saques potentes. Com um aproveitamento de 90% dos pontos vencidos com o primeiro serviço, Fonseca não ofereceu brechas. A insistência foi premiada no 12º game, quando o braço de Ruud oscilou sob pressão, entregando a parcial por 7/5.

O teste de nervos no tie-break

O segundo set foi uma montanha-russa de emoções. Após uma quebra precoce e a imediata resposta de Ruud, o jogo se transformou em uma batalha de trincheiras. O 11º game foi o ápice do drama: Fonseca precisou de 13 minutos e salvar três break points para se manter vivo.

No tie-break, a experiência de Ruud parecia prevalecer ao abrir 5 a 2. Foi então que o "fator Fonseca" entrou em cena. Com uma resiliência mental atípica para a idade, o brasileiro buscou as linhas, salvou set points e fechou a contagem em 10-8, após 1h21 de uma disputa extenuante.

Paris em festa: do futebol ao tênis

Enquanto o Parc des Princes ainda ecoava os fogos de artifício pelo bicampeonato do PSG na Champions League, a quadra Philippe Chatrier transformava-se em uma extensão da arquibancada brasileira. O barulho da torcida, que já se tornou marca registrada nos jogos de Fonseca, serviu de combustível para o atleta suportar a reação de Ruud no terceiro set (5/7) e liquidar a fatura no quarto.

Com autoridade, Fonseca abriu 4 a 1 na última parcial e administrou a vantagem com a frieza de um veterano, fechando o jogo e garantindo a festa brasileira em solo francês.

O próximo desafio: reencontro com Mensik

O caminho para a semifinal reserva um duelo de gerações. Fonseca enfrentará o tcheco Jakub Mensik (27º do mundo), que surpreendeu ao eliminar Andrey Rublev. O histórico favorece o brasileiro: no único confronto entre ambos, na vitoriosa campanha do Next Gen Finals em 2024, Fonseca levou a melhor.

Ao final da partida, ainda ofegante, Fonseca resumiu o sentimento de uma nação em poucas palavras: “O sonho continua”. Para quem assiste ao jovem carioca em Paris, o sonho parece estar apenas começando.