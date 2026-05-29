Fonseca vence Djokovic de virada em jogo épico e faz história em Roland Garros

Brasileiro ganhou por 3 sets a 2

Publicado em 29/05/2026 às 17:01

Alterado em 29/05/2026 às 17:28

O tenista brasileiro João Fonseca fez história em Roland Garros nesta sexta-feira (29) ao bater de virada ninguém menos que o sérvio Novak Djokovic, o maior vencedor de todos os tempos da modalidade, por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5.

Em um duelo de 4h54 de duração na quadra Philippe Chartrier, o brasileiro de 19 anos, tornou-se o atleta mais jovem a derrotar Djokovic, de 39.

Além disso, essa é a primeira vez que a lenda do tênis perde para um brasileiro em jogos oficiais.

Como se não bastasse, a partida também marcou a segunda virada consecutiva de Fonseca em Roland Garros, após ganhar do croata Dino Prizmic.

Com a vitória, o jovem tenista avança para as oitavas de final do torneio.

Fonseca mostrou personalidade diante de Djokovic e reagiu na partida após um início complicado. O brasileiro cresceu ao longo do confronto, elevou o nível nos momentos decisivos e chegou a abrir vantagem no terceiro set diante da lenda sérvia.

O jogo começou equilibrado, mas Djokovic rapidamente assumiu o controle. Após confirmar o primeiro serviço, o sérvio abriu 2 a 0 aproveitando erros de Fonseca. Mesmo assim, o brasileiro demonstrou confiança e conseguiu equilibrar as trocas.

Djokovic seguiu dominante na parcial inicial, chegando a abrir 5 a 1. Fonseca, porém, reagiu de maneira impressionante, salvando um game após estar perdendo por 40-0. Ele confirmou o saque e, na sequência, conseguiu quebrar o serviço do sérvio, diminuindo para 5 a 3.

Apesar de João ter entrado no jogo, Djokovic fechou o primeiro set em 6/4 após 46 minutos.

No segundo set, Fonseca voltou agressivo e abriu 1 a 0. A parcial seguiu equilibrada, com os dois tenistas alternando momentos de domínio. O brasileiro chegou a retomar a liderança em 2/1, mas Djokovic respondeu com experiência, virou o placar e aproveitou um ace para abrir 4 a 2.

O sérvio administrou a vantagem até fechar o segundo set em 6/4, fazendo 2 sets a 0 na partida.

Quando parecia próximo de encaminhar a vitória, Djokovic viu Fonseca crescer novamente. O brasileiro iniciou o terceiro set em alto nível, confirmou o saque e quebrou o serviço do adversário logo no início, abrindo 2 a 0.

Com confiança, Fonseca venceu um grande rally, fez 3 a 0 e manteve o domínio da parcial. Mesmo com Djokovic confirmando um game de saque sem dificuldades, o brasileiro mostrou equilíbrio, intensidade e eficiência nos serviços para ampliar a vantagem até 5 a 2. Na sequência, o sérvio confirmou o serviço, mas viu o brasileiro pressionar pelo game e fechar em 6 a 3.

No 4º set, Djokovic começou a demonstrar exaustão e Fonseca abriu o placar por 2 a 0. Mas o brasileiro também errou diante da técnica do maior campeão de Grand Slams da história, e o jogo seguiu decisivo, com vantagem para o carioca, que encerrou em 7 a 5.

Na última parcial, o talento do sérvio quebrou Fonseca e garantiu um 3 a 1. O jovem tenista reagiu e empatou com um ace. Mesmo muito cansado, Djokovic seguiu resistindo e houve empates para ambos os lados, até Fonseca derrubar o adversário com aces decisivos e encerrar o jogo em 7/5. (com Ansa)