Fluminense vence o La Guaira no Maracanã e está nas oitavas de final da Libertadores

Savarino, Hércules e Canobbio marcaram os gols da vitória do Tricolor

Publicado em 27/05/2026 às 23:38

Alterado em 28/05/2026 às 16:15

O Fluminense está nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. O Tricolor venceu o Deportivo La Guaira (VEN) por 3 a 1, nesta quarta-feira (27), no Maracanã, e garantiu vaga na próxima fase da competição. Savarino, Hércules e Canobbio marcaram os gols da vitória do Tricolor, que contou com o triunfo do Independiente Rivadavia sobre o Bolívar para avançar.

O Fluminense agora aguarda a definição de seu adversário nas oitavas de final. O sorteio está marcado para sexta-feira (29/05), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Como avançou com a segunda melhor campanha do Grupo C, o Tricolor enfrentará uma das oito equipes que se classificaram no primeiro lugar de suas chaves.

A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo no próximo domingo (31) para enfrentar o Cruzeiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, a última da equipe antes da parada para a Copa do Mundo, será às 20h30, no Mineirão.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense iniciou a partida com pressão no campo de ataque. Aos cinco minutos, depois de algumas chegadas sem conseguir o arremate, Canobbio cruzou, a bola resvalou no braço do defensor e o árbitro assinalou a penalidade. Savarino foi para a cobrança e abriu o placar para o Fluminense. O adversário empatou logo em seguida, aos 11 minutos.

O Tricolor manteve o ímpeto ofensivo em busca do resultado positivo. Aos 13 minutos, Canobbio cruzou, John Kennedy tentou o domínio e a bola sobrou para Guilherme Arana chutar para fora. O segundo gol saiu aos 27 minutos. Após boa troca de passes pelo lado direito, Martinelli achou belo passe para Hércules, que finalizou cruzado para botar o Tricolor à frente do placar novamente.

SEGUNDO TEMPO

Apesar da vitória parcial, o Fluminense voltou melhor do intervalo, construiu oportunidades de perigo e não permitiu que o adversário criasse chances de gol. Aos três minutos, Lucho Acosta cobrou falta e a bola passou por cima do travessão. Aos nove, Savarino cobrou escanteio e John Kennedy cabeceou para fora.

A presença ofensiva logo se transformou em gol. Aos 21 minutos, Canobbio recuperou a bola no ataque, deu uma caneta no defensor e chutou de trivela para marcar o terceiro do Tricolor. O uruguaio chegou a balançar a rede aos 49, mas o árbitro assinalou impedimento.

FICHA TÉCNICA

Conmebol Libertadores – 6ª rodada

27/05/2026, 21h30 – Maracanã

Fluminense (3)

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli (Facundo Bernal), Hércules (Nonato) e Lucho Acosta (Soteldo); Canobbio, Savarino (Canobbio) e John Kennedy (Germán Cano). Técnico: Luis Zubeldía.

Deportivo La Guaira (1)

Varela; Peña (Hernández), Ortíz, Osío e Gutiérrez; César da Silva, Correa (Perdomo) e González (Faya); Rivas (Uribe), Meza (Sulbarán) e Londoño.Técnico: Héctor Pablo Bidoglio

Gols: Savarino (9’ 1T), Hércules (27’ 1T) e Canobbio (21’ 2T) (FLU); Londoño (11’ 1T) (LAG)

Arbitragem: José Cabero, auxiliado por Alejandro Molina e Wladimir Muñoz (CHI)

(com Assessoria de comunicação do Fluminense)