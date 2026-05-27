Flamengo vence o Cusco e mira melhor campanha da Libertadores

Rubro-Negro chega aos 16 pontos no Grupo A

Publicado em 26/05/2026 às 23:36

Alterado em 27/05/2026 às 09:02

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (30) para enfrentar o Coritiba, às 16h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão Foto: Gilvan de Souza / CRF

Por Rômulo Paranhos - O Flamengo venceu o Cusco por 3 a 0 na noite desta terça-feira (26), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Depois de dominar toda a partida e criar inúmeras oportunidades, o Rubro-Negro construiu o placar na etapa final com dois gols de Bruno Henrique e um de Lucas Paquetá, de pênalti. Com o resultado, o time comandado por Leonardo Jardim encerrou a primeira fase com 16 pontos e segue na briga pela melhor campanha geral da competição continental.

O jogo

O Flamengo começou a partida dominando a posse de bola no campo ofensivo e logo aos seis minutos levou perigo à meta do Cusco. Ayrton Lucas invadiu a área e cruzou rasteiro. De La Cruz bateu de primeira, e Gamarra salvou quase em cima da linha. Conforme o tempo foi passando, o Cusco passou a sair mais para o ataque, sem ficar apenas recuado.

Em um grande lance, a bola sobrou para Evertton Araújo, que arriscou o chute de fora da área e acertou o travessão. Quase um golaço no Maracanã. O time rubro-negro seguiu pressionando em busca de abrir o marcador, e por pouco não conseguiu nos acréscimos da primeira etapa. Vidal salvou o time peruano com três defesas seguidas nos chutes de Evertton Araújo, Ayrton Lucas e Danilo, respectivamente. O Mais Querido dominou o primeiro tempo, mas foi para o intervalo sem mexer no placar.

No início da segunda etapa, o Flamengo teve uma falta perigosa na entrada da área. Saúl cobrou, e o goleiro pulou no canto direito para fazer a defesa. Por volta dos 15 minutos, o técnico Leonardo Jardim fez duas substituições. Saíram Evertton Araújo e Luiz Araújo para as entradas de Pedro e Erick Pulgar, respectivamente. O camisa 5 voltou a atuar após quase dois meses afastado por conta de uma lesão no ombro direito.

Aos 28 minutos, Pedro deu bom passe para Emerson Royal, que finalizou dentro da área e parou no goleiro. Minutos depois, outra grande chance desperdiçada pelo ataque rubro-negro. Ayrton Lucas infiltrou pela esquerda e cruzou rasteiro. Pedro chegou de carrinho, mas mandou por cima do gol.

Mas a insistência levou ao gol. Aos 34 minutos, após escanteio curto cobrado por Samuel Lino e Plata, a zaga do Cusco rebateu dentro da área e a bola sobrou para Paquetá bater cruzado. Vidal espalmou, e Bruno Henrique aproveitou a sobra para abrir o marcador no Maracanã: 1 a 0.

Quatro minutos depois, Bruno Henrique voltou a balançar as redes. Plata lançou para o camisa 27 dentro da área, e o atacante bateu forte no canto, sem chances para Vidal: 2 a 0.

Nos acréscimos, o Flamengo ainda transformou a vitória em goleada. Plata cabeceou dentro da área, e a bola bateu na mão de Ampuero. O árbitro marcou pênalti para o Mais Querido. Paquetá cobrou com categoria, deslocando o goleiro: 3 a 0.

O camisa 20 ainda chegou a marcar mais uma vez logo em seguida. Ele aproveitou o rebote após chute de Pedro, driblou o goleiro e finalizou para as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento. Fim de jogo no Maracanã com vitória rubro-negra por 3 a 0. Com o resultado, o Mengão chegou aos 16 pontos no Grupo A e pode terminar a primeira fase da Libertadores com a melhor campanha geral.

Flamengo

Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Pedro), Saúl (Lucas Paquetá) e De La Cruz (Samuel Lino); Luiz Araújo (Erick Pulgar), Plata e Bruno Henrique (Everton Cebolinha).

Técnico: Leonardo Jardim.

Cusco

Vidal; Ruidías, Fuentes, Gamarra e Zevallos; Diego Soto (Valenzuela), Carlo Diez e Carabakal; Colitto, Manzaneda e Nicolás Silva (Tévez).

Técnico: Alejandro Orfila.

Ficha técnica

Flamengo 3x0 Cusco - Conmebol Libertadores | Grupo A | 6ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Data e horário: 26/05/2026, às 21h30

Arbitragem: José Javier Burgos (URU), Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)

Cartões amarelos: Diego Soto (CUS), Carabakal (CUS), Tévez (CUS) e Carlo Diez (CUS)

Gols: Bruno Henrique (34’/2ºT e 38’/2ºT) e Lucas Paquetá (46’/2ºT).