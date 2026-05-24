Fluminense é superado pelo Mirassol fora de casa no Brasileirão

Tricolor volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Deportivo La Guaira pela Libertadores

Publicado em 23/05/2026 às 21:01

Alterado em 24/05/2026 às 10:28

Depois de uma sequência de três vitórias consecutivas, o Fluminense acabou superado por 1 a 0 pelo Mirassol, na noite deste sábado (23), jogando fora de casa. O Tricolor pressionou em busca do empate até o fim, mas não conseguiu reverter o placar no Maião, no interior paulista, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do resultado negativo, a equipe comandada pelo técnico Luís Zubeldía segue na terceira colocação da tabela de classificação, com 30 pontos, atrás apenas dos líderes Palmeiras e Flamengo.

Passado o duelo no interior paulista, o Fluminense vira a chave e volta suas atenções para a disputa da Conmebol Libertadores. A equipe enfrenta o Deportivo La Guaira, da Venezuela, na próxima quarta-feira (27/05), às 21h30, no Maracanã, por uma vaga nas oitavas de final. Para avançar ao mata-mata, o Tricolor precisa vencer e torcer para que o Bolívar (BOL) não vença o Independiente Rivadavia (ARG) no outro jogo do Grupo C, que acontece no mesmo horário, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

PRIMEIRO TEMPO

Num jogo em que o adversário povoou o meio e buscou fechar os espaços, coube ao Fluminense paciência e velocidade na troca de passes para conseguir se aproximar do último terço do campo. Foi assim que construiu suas melhores oportunidades, na maioria das vezes atacando pelos lados. Serna, aos sete, e Soteldo, aos dez, criaram as primeiras chances. Mas foi em um lance de transição em velocidade que o time levou maior perigo, aos 29 minutos. Lucho Acosta acionou John Kennedy, que conduziu, se livrou do primeiro marcador e chutou travado pela defesa.

Quando o Fluminense crescia na partida, o Mirassol abriu o placar em chute de rara felicidade de Denílson, aos 35 minutos. Nos acréscimos, Soteldo cruzou na área, John Kennedy escorou de cabeça e Samuel Xavier foi puxado por Reinaldo. O árbitro marcou pênalti para o Tricolor, mas, após o VAR recomendar a revisão, a infração foi retirada. O Flu chegou a finalizar mais uma vez na primeira etapa, com Lucho Acosta, mas a bola saiu em linha de fundo.

SEGUNDO TEMPO

O Fluminense voltou do intervalo buscando imprimir mais volume e, assim, levou perigo duas vezes nos primeiros cinco minutos. Primeiro com Bernal, de cabeça, e depois com John Kennedy, em arremate de fora da área. Apesar do controle da posse de bola, a equipe encontrava dificuldades para romper a forte marcação do adversário. O Flu voltou a assustar aos 30 minutos, após Samuel Xavier emendar de primeira a sobra de uma cobrança de escanteio. O time seguiu rodando a bola em busca de espaços para atacar e obrigou o goleiro a trabalhar aos 44 minutos, após nova cabeçada de Bernal. A equipe pressionou até o fim em busca do empate, em lances com Riquelme, Cano e Hércules, mas não conseguiu chegar ao gol.

FICHA TÉCNICA

Seja Sócio e receba conteúdos exclusivos, além de ter descontos em vários parceiros. Faça o Fluminense mais forte e escolha um plano agora!

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

23/05/2026, 19h – Maião

Mirassol (1)

Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Victor Luís); Denilson (Chico Kim), Aldo Filho e Shaylon; Alesson (Nathan Fogaça), Carlos Eduardo (Eduardo) e Edson Carioca (Lucas Oliveira). Técnico: Rafael Guanaes

Fluminense (0)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Bernal, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta (Cano); Soteldo (Riquelme Felipe), Serna e John Kennedy (Wesley Natã). Técnico: Luis Zubeldía

Gol: Denílson (35’ 1T) (MIR)

Cartões amarelos: Alesson, Denílson, Reinaldo (MIR); Nonato, Lucho Acosta, Freytes (FLU)

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Leila Moreira da Cruz e Schumacher Marques Gomes. (com Assessoria de Comunicação do Fluminense)