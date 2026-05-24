Com golaço nos acréscimos, Botafogo arranca empate contra o São Paulo no Morumbis
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 23/05/2026 às 22:26
Alterado em 24/05/2026 às 10:08
Com um golaço de Jordan Barrera nos acréscimos, o Botafogo arrancou o empate em 1 a 1 com o São Paulo neste sábado (23), dentro do Morumbis, tendo sua luta durante todo o segundo tempo recompensada. O Glorioso mostrou mais uma vez brio, mesmo com dez desfalques, após ter saído atrás com mais uma falha de Neto logo no comecinho.
Com o resultado, o Botafogo foi a 22 pontos e se manteve na 9ª posição, três pontos atrás do G-4 e ainda com a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro a ser concluída. Nos últimos 12 jogos contra o São Paulo, o Glorioso teve apenas uma derrota – vai-se criando mais uma freguesia no estado vizinho?
O jogo
O Botafogo começou sofrendo o que o torcedor já não aguenta mais: uma falha de Neto. Logo aos três minutos, Artur, que pertence ao Alvinegro e conhece muito bem o goleiro, puxou a jogada pelo meio, recebeu de volta e chutou, a bola bateu na lama, Neto tentou encaixar e soltou nos pés de Luciano. Foi a enésima falha do experiente goleiro, que segue sendo titular com Franclim Carvalho, inexplicavelmente.
Por falar no treinador, Franclim colocou a campo um time muito leve, num campo para lá de pesado por causa das chuvas, e o Botafogo não conseguiu produzir nada no primeiro tempo, afunilando o jogo pelo meio e fazendo do goleiro Rafael um mero espectador. O São Paulo é que continuou melhor, sem encontrar muita resistência. Aos 36, Calleri quase fez o segundo, após a bola ficar viva no lamaçal que estava na área alvinegra, mas o chute foi para fora.
O Botafogo voltou do intervalo com Kadir no lugar de Lucas Villalba, e o time melhorou, com outra postura. Aos oito minutos, a rede chegou a balançar: Marçal cobrou falta da direita e Arthur Cabral cabeceou no canto, mas o gol foi anulado por impedimento. Depois, aos 17, Huguinho arrancou pelo meio, Arthur Cabral deu e Kadir chutou desviado, para boa defesa de Rafael no chão.
O São Paulo chegou com perigo no minuto seguinte, com Pedro Ferreira, mas Neto conseguiu a defesa. A equipe tricolor passou a adotar o expediente da cera, já que o Botafogo estava pressionando. Aos 27, mais um gol anulado: Santi cruzou, Jordan Barrera desviou para trás e Vitinho, em posição irregular, jogou para as redes. Depois, Kadir cabeceou com perigo, para fora. O time estava brigando.
E esse espírito de luta foi recompensado. Após uma defesaça de Rafael em cabeçada de Marçal, Jordan Barrera pegou o rebote e acertou um chutaço no ângulo, aos 45 minutos, sem chances de defesa. Um empate que fez jus ao desempenho alvinegro na etapa final. E poderia ter sido uma vitória. Aos 49, Kadir fez uma jogadaça e serviu Chris Ramos livre, mas o espanhol isolou bisonhamente.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 1 X 1 BOTAFOGO
Estádio: Morumbis
Data-Hora: 23/5/2026 – 17h
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (Fifa/PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Renda e público: R$ 1.411.442,00 / 25.338 torcedores
Cartões amarelos: Luciano, Wendell, Rafael e Tapia (SAO); Justino, Álvaro Montoro, Joaquín Correa e Chris Ramos (BOT)
Gols: Luciano 3’/1ºT (1-0) e Jordan Barrera 45’/2ºT (1-1)
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino (Osorio 43’/1ºT) e Wendell; Danielzinho, Pablo Maia e Luciano (Pedro Ferreira 29’/1ºT, depois Dhjordney 29’/2ºT); Artur, Calleri e Ferreirinha (Tapia 29’/2ºT) – Técnico: Dorival Júnior.
BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Ferraresi, Justino (Chris Ramos 41’/2ºT) e Marçal; Huguinho (Joaquín Correa 30’/2ºT), Santi Rodríguez e Álvaro Montoro (Edenílson 19’/2ºT); Lucas Villalba (Kadir – Intervalo), Arthur Cabral e Kauan Toledo (Jordan Barrera 19’/2ºT) – Técnico: Franclim Carvalho.