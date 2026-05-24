Flamengo perde para o Palmeiras no Maracanã e interrompe sequência positiva no Brasileirão

Rubro-Negro atuou boa parte da partida com um jogador a menos após expulsão de Carrascal e acabou derrotado por 3 a 0 pela 17ª rodada

Publicado em 23/05/2026 às 23:03

Alterado em 24/05/2026 às 08:56

A partida começou em ritmo intenso, e o Flamengo teve a primeira chance logo no primeiro minuto Foto: Gilvan de Souza / CRF

Por Rômulo Paranhos - O Flamengo foi superado pelo Palmeiras por 3 a 0 na noite deste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo criando as melhores oportunidades no início da partida, o Rubro-Negro teve Carrascal expulso ainda no primeiro tempo e precisou atuar com um jogador a menos durante a maior parte do confronto. Flaco López, Allan e Paulinho marcaram os gols da equipe paulista. Com o resultado, o Mais Querido desperdiçou a oportunidade de diminuir a distância para a liderança da competição e agora volta suas atenções para o duelo contra o Cusco, pela Libertadores.

O jogo

A partida começou em ritmo intenso, e o Flamengo teve a primeira chance logo no primeiro minuto. Após roubada de bola no campo ofensivo, Samuel Lino soltou uma bomba de fora da área, e Carlos Miguel pulou no canto para espalmar. Sem pressa, o time rubro-negro trabalhava a bola no campo ofensivo, trocando passes e buscando espaços para entrar na área do Palmeiras.

Aos 14’, o Mais Querido voltou a levar perigo. A equipe recuperou a posse no ataque, Paquetá tabelou rapidamente com Samuel Lino, recebeu de volta dentro da área e tentou encobrir Carlos Miguel, que se esticou para evitar o primeiro gol da partida.

Quando a partida se aproximava da metade da primeira etapa, Carrascal acabou sendo expulso após uma dividida com Murilo. O colombiano levantou demais o pé e atingiu o rosto do defensor palmeirense. O árbitro mostrou cartão vermelho direto para o camisa rubro-negro.

Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo seguiu competitivo e mais presente no campo ofensivo do que o adversário. Na reta final do primeiro tempo, porém, o Palmeiras abriu o placar com Flaco López. O argentino limpou a marcação dentro da área e bateu de canhota para vencer Rossi: 1 a 0. Apesar de ter sido superior durante boa parte da etapa inicial, o Rubro-Negro foi para o intervalo em desvantagem.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Leonardo Jardim promoveu a entrada de Bruno Henrique na vaga de Evertton Araujo para deixar a equipe ainda mais ofensiva. Aos 9’, Paquetá cobrou falta na área e Samuel Lino desviou de cabeça para grande defesa de Carlos Miguel.

Na sequência, o Palmeiras aproveitou um contra-ataque e ampliou o placar. Allan chegou antes de Varela na área e, de ombro, conseguiu mandar para as redes: 2 a 0.

Mesmo diante do cenário adverso, o Flamengo seguiu buscando o ataque, mas encontrou dificuldades para superar a defesa palmeirense. Aos 34’, Paquetá fez boa jogada pela direita da área e bateu colocado, buscando o ângulo de Carlos Miguel. A bola passou muito perto.

Nos acréscimos, o Palmeiras ainda marcou o terceiro gol com Paulinho e deu números finais à partida.

Com o resultado adverso, o Flamengo desperdiçou a chance de encostar na liderança do Campeonato Brasileiro, mas segue com um jogo a menos em relação ao adversário. Na próxima rodada, o Rubro-Negro enfrenta o Coritiba no Maracanã, no último compromisso antes da parada para a Copa do Mundo.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araujo (Bruno Henrique), Jorginho (Saúl) e Lucas Paquetá (De La Cruz); Carrascal, Samuel Lino (Plata) e Pedro (Wallace Yan).

Técnico: Leonardo Jardim.

Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Maurício), Marlon Freitas e Allan (Paulinho); Arias (Felipe Anderson) e Flaco López (Lucas Evangelista).

Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica

Flamengo 0x3 Palmeiras – Campeonato Brasileiro | 17ª rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 23/05/2026, às 21h

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES), Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Cartões amarelos: Lucas Paquetá (FLA), Andreas Pereira (PAL), Flaco López (PAL), Arias (PAL), Bruno Henrique (FLA), Carlos Miguel (PAL), Giay (PAL) e De La Cruz (FLA)

Cartão vermelho: Carrascal (FLA)

Gols: Flaco López (37’/1ºT), Allan (11’/2ºT) e Paulinho (49’/2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)